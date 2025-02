Trilocale in vendita o bilocale in affitto: le case più desiderate. Differenze Roma-Milano e a Bari...

Le case più cercata dagli italiani, grandi differenza tra il periodo pre-Covid e ora

Migliaia di italiani sono costantemente alla ricerca di case, ma cosa cercano esattamente? Uno studio di Immobiliare.it svela tutto: tipologia, costi e indagini dettagliate su 12 città. A Roma si compra, a Milano e Firenze invece si affitta, questo il trend dell'ultimo periodo. Il trilocale in vendita è attualmente la tipologia di casa più richiesta dagli italiani in cerca di una sistemazione, con il bilocale in affitto subito a seguire. L'immobile con tre vani in vendita raccoglie il 21% delle ricerche complessive in Italia, mentre il bilocale in locazione è secondo con il 17%. L’analisi ha anche indagato le 12 grandi città della nostra Penisola, e in 7 di queste il trilocale in vendita svetta tra le preferenze.

A Bari tale tipologia interessa quasi un terzo della domanda totale (32%), e nessun altro grande centro si avvicina a questa percentuale. Al secondo posto c’è Roma, ma nella Capitale solo un quarto (24%) della richiesta è incentrata su immobili con tre locali da acquistare. Rimane appena sopra il 20% un altro grande centro del Sud Italia, ovvero Napoli, mentre si scende al 19% a Catania, al 18% a Venezia e a Genova, e al 17% a Palermo. Nel capoluogo siciliano è altrettanto alto l’interesse per il quadrilocale in vendita, che raccoglie anch’esso il 17% delle ricerche totali. Ci sono invece 5 città dove l’affitto prevale sull’acquisto. In particolare, è forte il richiamo del bilocale in locazione, che a Milano è la scelta del 28% di chi cerca casa. Tale tipologia di immobile è la più selezionata anche a Verona (26%), Torino (25%) e Bologna (20%).

Anche a Firenze si preferisce affittare piuttosto che acquistare, ma nella città del David è il trilocale in locazione a battere, seppur di poco, il bilocale; il primo raccoglie infatti il 19% della domanda complessiva, mentre il secondo il 18%. Rispetto al periodo pre-pandemico, considerando il dato generale Italia, il trilocale in vendita ha guadagnato un punto percentuale (dal 20% al 21% delle ricerche complessive), mentre il bilocale in affitto ha perso 2 pp (dal 19% al 17%).

I dati del periodo pre-Covid

Anche nel 2019 queste due tipologie occupavano rispettivamente la prima e la seconda posizione. Guardando invece alle singole città, si nota come in 5 casi su 12 le preferenze degli utenti siano mutate. A Milano e a Bologna si è passati dalla vendita all’affitto: nella città del Duomo, nel 2019 il bilocale in vendita era il più gettonato con il 25% della domanda totale, mentre nel capoluogo emiliano-romagnolo il 18% di chi cercava casa puntava sul trilocale in vendita.