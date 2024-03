Case green, l'immobile non vale più nulla senza classe energetica alta. Soldi degli italiani a rischio

Case green, pesanti deprezzamenti se la classe energetica non è alta. A rischio i soldi degli italiani

Comprare e vendere casa si fa ancora più complicato. Dopo l'approvazione definitiva della direttiva europea sulla riduzione delle emissioni degli edifici, soprattutto residenziali, i cittadini già proprietari di un immobile e quelli prossimi all’acquisto si trovano di fronte a una grande problematica, fino a poco tempo fa considerata invece trascurabile: la classe energetica.

Gli obiettivi posti da Bruxelles non sono affatto facili da raggiungere e impongono di tagliare del 16% il fabbisogno energetico medio degli edifici residenziali entro il 2030 e del 22-25% entro il 2035. Una situazione scomoda per entrambe le situazioni, in quanto per chi una casa la possiede già, i dubbi sono sugli interventi da fare per stare al passo con la legge e ovviamente sul loro costo. E, dall’altra parte, non è da meno il timore di vedere il proprio immobile deprezzato (e non di poco) se dovesse rimanere in una classe bassa.

Mentre, per chi si accinge ad acquistare adesso, il dilemma è soprattutto uno: meglio spendere di più oggi per una casa in classe energetica elevata, oppure accontentarsi di una classe F o G per pensarci e trovare una soluzione in seguito?

Come scrive Milano Finanza, Il governo ha tempo due anni per mettere a punto un piano su come attuare la direttiva e presentarlo alla commissione Ue. Il che pone a sua volta un’ulteriore domanda ai proprietari di casa: meglio muoversi subito con gli interventi necessari o aspettare il piano del governo, con il rischio di dover fare tutto di corsa alla fine, e a prezzi più cari come accaduto ai tempi del Superbonus?

Per i già proprietari, come spiega Manuel Castoldi di Rete Irene a MF, per “aggiornare” la propria classe energetica si parla di una spesa media tra 400 e 600 euro al metro quadro, comprensiva di cappotto termico, caldaia, infissi e anche una quota in energie rinnovabili, che consentono quindi di recuperare qualcosa con l’autoproduzione di energia. “Per un’abitazione di 90-100 metri quadri servono quindi 40-45 mila euro, somma non alla portata di tutti sia in termini di reperibilità del capitale sia di capienza fiscale per consentirne il recupero in seguito”, conclude l’esperto.

L’alternativa, invece, per chi la casa la deve ancora comprare, è acquistare un immobile di nuova costruzione, gli unici di classe energetica A oppure B. In questo caso, però, la spesa sarebbe circa del 20-25% in più.

Un’altra opzione sarebbe quella di comprare una casa in classe F e G, ponendosi come obiettivo di effettuare gli interventi necessari all’efficientamento. Nel caso in cui questi non venissero compiuti, alcuni esperti parlano di una possibile svalutazione del 40% in caso non venissero fatti i dovuti interventi, ma come spiega Milano Finanza questo dato potrebbe arrivare anche al 100% della svalutazione nel caso la bassa classe energetica allontani potenziali compratori facendo sì che nessuno voglia comprare la casa. Un fatto, questo, che causerebbe non pochi problemi agli italiani, portando a un'inevitabile svalutazione complessiva su tutto il patrimonio immobiliare di diversi miliardi di euro.