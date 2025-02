Case in montagna: ecco le località più care d'Italia e non solo

Case in montagna: le località più care d'Italia

L’Italia è una delle destinazioni preferite per chi cerca la montagna, sia in estate che in inverno. Le località montane italiane offrono paesaggi mozzafiato, piste da sci, attività outdoor e tradizioni natalizie che attraggono ogni anno milioni di turisti. Ma cosa succede se l’idea non è solo quella di visitare, ma di comprare una casa? I prezzi non sono affatto bassi: ecco le località più care.

Cortina d'Ampezzo

Capolista indiscussa, Cortina d'Ampezzo, situata nelle Dolomiti venete, è famosa per le sue piste da sci e per l'eleganza che trasuda in ogni angolo. Conosciuta come la "Regina delle Dolomiti", la località offre una perfetta fusione di lusso, natura e tradizione. Il prezzo medio degli immobili raggiunge i 12.200 euro/mq, mentre gli affitti medi settimanali toccano i 2.310 euro. Un must per chi ha il budget per investire in immobili esclusivi.

Courmayeur

Ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur è una delle destinazioni più richieste in Valle d’Aosta. Con il suo mix di attività all’aperto, dalle escursioni estive allo sci, e le sue terme di lusso, è un luogo ideale per chi cerca un angolo di paradiso montano. Le ville e gli appartamenti in vendita a Courmayeur sono tra i più costosi del Piemonte: il prezzo medio al m² a Courmayeur è 10.253 €/ m² (prezzo al metro quadrato).

Badia

Questa località trentina è perfetta per chi cerca la tranquillità della montagna senza rinunciare alle comodità. Badia una delle mete più ambite per l’acquisto di immobili di lusso: il prezzo medio per gli appartamenti attualmente sul mercato è pari a 719.940 €.

Madonna di Campiglio

Per chi cerca eleganza e raffinatezza, Madonna di Campiglio è la scelta ideale. Questa perla delle Dolomiti di Brenta è conosciuta per i suoi eventi esclusivi e le strutture di alto livello, oltre che per gli sport invernali di prim’ordine. Qui le ville sono le abitazioni più richieste, tanto che l’88% degli acquirenti si orienta verso questa tipologia. Nel 2025 gli appartamenti a Madonna Di Campiglio saranno offerti ad un prezzo medio di 1962 euro al metro quadro.

Sestriere

Parte del famoso comprensorio sciistico della Via Lattea, Sestriere è una delle località più apprezzate del Piemonte. Con oltre 400 km di piste, offre anche ottime opportunità per il trekking e la mountain bike durante l’estate. I prezzi, mediamente più accessibili rispetto ad altre localiattualmente sul mercato è pari a 178.420 €. Il prezzo richiesto per l'80% delle proprietà è compreso tra 57.599 € e 463.892 €. Il prezzo medio al m² a Sestriere è 3.568 €/ m² (prezzo al metro quadrato).

Cervinia

Cervinia, nella Valle d'Aosta, è una delle destinazioni sciistiche più iconiche delle Alpi. Il suo comprensorio sciistico, collegato direttamente a Zermatt in Svizzera, la rende una delle mete preferite per gli amanti dello scim ma la rende appetibile per gli acquirenti anche se i prezzi crescono del 16,4%, arrivando a un valore medio di 4.823 euro per metro quadro.

Bormio

Famosa per le sue terme storiche e le piste da sci, Bormio è una delle località più rinomate della Lombardia per una settimana bianca. Il fascino delle sue acque termali e l’offerta sportiva la rendono anche una delle mete più ambite per chi vuole acquistare una seconda casa di lusso: con 5.800 euro al metro quadrato e 1.190 euro per una settimana di affitto.

Le località montane più care a livello internazionale

Se confrontiamo i prezzi italiani con quelli delle destinazioni internazionali, la differenza è abissale. Gstaad in Svizzera, con 39.000 €/mq, è la località più esclusiva, seguita da Courchevel 1850 in Francia con 31.000 €/mq. Se l’Italia ha le sue perle come Cortina e Courmayeur, a livello internazionale le località di lusso battono i record in termini di costi e affitti settimanali.