Caselli (Sda Bocconi): "Per favorire la crescita economica è necessario un salto dimensionale di asset manager e imprese, almeno su scala europea"

Asset manager e imprese, la visione di Caselli (Bocconi)

In un intervento sull’ultimo numero de L’Economia del Corriere della Sera, Stefano Caselli, Dean della Sda Bocconi e docente di Economia degli intermediari finanziari, evidenzia l’importanza di un momento storico “in cui la ricchezza finanziaria disponibile è straordinaria”. Come utilizzare queste risorse – si chiede Caselli – collegandole all’economia reale e alle imprese, per favorire la crescita e il welfare, grazie anche ai fondi pensione?

È possibile individuare alcuni fattori essenziali: una Borsa e un sistema di venture capital e private equity efficienti, una normativa (anche fiscale) efficace ed avanzata, l’attivazione di Oicr attraverso il nuovo Fondo nazionale strategico indiretto. Per Caselli, “questo implica la presenza di grandi player nel settore dell'asset management, capaci di operare sia negli investimenti liquidi che in quelli illiquidi”.

È essenziale quindi il salto dimensionale, sia dal punto di vista del sistema industriale sia di quello degli operatori finanziari: “Puntare alla crescita delle imprese e a un loro salto dimensionale non solo richiede un'attitudine e un'accettazione collettiva — pensiamo all'idiosincrasia del nostro Paese verso le aziende che non sono piccole o medie —, ma impone anche scelte di politica economica e industriale”.

E, per quanto riguarda l’asset management, occorre che gli operatori italiani puntino a "favorire la creazione di piattaforme di gestione di dimensioni adeguate, almeno su scala europea”. In conclusione, per Caselli la vera sfida, sia per l’Italia sia per l’Europa, “è riconoscere il risparmio come risorsa strategica di primaria importanza”. Per vincerla, è necessaria la crescita dimensionale di tutto il sistema.