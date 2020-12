Cashback fino gennaio, all'Epifania. Rumors: il Governo pensa alla proroga

Complice l’imbuto in stile “click day” nel primo giorno del varo del cashback di Stato e i problemi per registrare le carte di credito ancora ieri sull’app Io gestita dal portale pubblico PagoPa, il Governo sta pensando già di prorogare il piano per spingere i pagamenti con moneta elettronica, allungare cioè la scadenza fino a gennaio (oltre cioè il termine del 31 dicembre per aiutare i commercianti nel recupero di fatturato durante le festività natalizie), e in particolare fino all’Epifania. Lo rivela il Corriere della Sera.





Con oltre 8 milioni di download e 3,1 milioni di strumenti di pagamento attivati, nell’esecutivo si sta anche rifacendo i conti per lo stanziamento previsto dei rimborsi, finanziamento che dunque potrebbe essere aumentato in caso di proroga.

Nel secondo giorno di operatività del cashback, l'app Io ha continuato a impallarsi, rendendo impossibile la registrazione di nuove carte di credito e bancomat.

Troppe le richieste per una piattaforma che nonostante la lunga manutenzione nel primo giorno di avvio, martedì 8 dicembre, è tarata strutturalmente per un traffico più basso. E, nonostante si ripetesse che tutti i problemi erano stati superati, l'app è andata ancora a singhiozzo. Per molti si sono quindi rivelati vani i tentativi di aggiungere ad esempio le carte Visa o Mastercard nel portafoglio della app.