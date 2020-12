Cashback Natale, "Traffico record sulla app, al lavoro sui problemi"

Cashback al via, Palazzo Chigi: "Traffico record sulla app, al lavoro sui problemi"

"Nella giornata di avvio del Programma Cashback, il traffico sull'app IO si conferma estremamente intenso per l'enorme volume di richieste e ripetute sollecitazioni da parte degli utenti sulla sezione Portafoglio. Chi ha attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del Cashback sull'app IO, da oggi puo' iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere il rimborso dell'Extra Cashback di Natale". Lo comunica Palazzo Chigi, che spiega come "solo nella mattinata odierna, sono circa 400 mila le nuove iscrizioni al Cashback effettuate tramite l'app IO, senza contare le iscrizioni aggiuntive che provengono da altri canali resi disponibili da soggetti del settore dei pagamenti coinvolti nell'iniziativa".

"Il numero totale dei download dell'app IO ha superato i 7 milioni", viene riferito dalla presidenza del Consiglio dei ministri, "di cui oltre 200 mila solo nelle prime ore di oggi. Raddoppiate rispetto a ieri mattina le richieste di caricamento di carte all'interno della sezione "Portafoglio", con picchi di oltre 12.000 operazioni al secondo. Si tratta di nuovi numeri record per l'app IO, con un sovraccarico esponenziale sull'infrastruttura che continua a comportare alcuni rallentamenti nella fruizione della sezione Portafoglio dell'app". "PagoPA - insieme a SIA S.p.A., il partner tecnologico che gestisce la sezione Portafoglio - sta continuando a potenziare l'infrastruttura e ad effettuare interventi mirati, per consentire agli utenti che ancora non sono riusciti a completare il flusso di attivazione del Cashback, di farlo in tempi brevi. Nel frattempo, abbiamo rilasciato un nuovo aggiornamento dell'app IO gia' disponibile negli store online per tenere informati i cittadini sullo status di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria in corso nella sezione Portafoglio", viene assicurato.

Cashback Natale: come funziona, registrazione, iscrizione, app Io, rimborso

Parte oggi il servizio cashback di Natale, ossia la prima fase del piano “Italia Cashless”, varato dal Governo con il Dpcm del 4 dicembre, per incentivare i pagamenti con carte di credito ed elettronici. “Ogni piccola spesa quotidiana può diventare un guadagno”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, introducendo il nuovo sistema. “La misura – ha aggiunto il Premier - non è valida per gli acquisti online. È un periodo in cui tutti abbiamo contribuito a incrementare gli acquisti online, adesso dobbiamo favorire gli esercizi commerciali”.

Cashback Natale: rimborso fino a 150 euro per spese effettuate a dicembre

Con il termine “cashback” – che in italiano significa “soldi indietro” - si fa riferimento ad una forma di rimborso che consente di guadagnare soldi effettuando acquisti.

Grazie al cashback è infatti possibile ottenere indietro una certa percentuale sulla spesa effettuata per lo shopping. Non si tratta di uno sconto, ma di una modalità di rimborso, riconosciuta infatti sempre a posteriori, dunque solo dopo che la spesa è stata effettuata.

In particolare, il piano Cashback Itala, prevede un rimborso del 10%, fino a 150 euro per le spese effettuate dall’8 al 31 dicembre, con carta di credito, prepagata, bancomat, bonifico o app di pagamento.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cashback Natale, record di download app IO

Il servizio ha riscontrato sin da subito un grande successo: lo dimostra l’enorme quantità di download dell'app IO, che ha portato persino ad un crash del sistema.

"A conferma dell'enorme interesse dimostrato dai cittadini per il Programma Cashback, i download dell'app IO hanno oggi superato i 6,6 milioni. Proseguono gli imponenti flussi di traffico registrati dall'app IO nel corso della giornata. Milioni sono state le richieste di caricamento di carte all'interno della sezione "Portafoglio" - ha fatto sapere Palazzo Chigi - con picchi di quasi 8000 operazioni al secondo. Questo ha comportato dei disservizi e potrà comportare rallentamenti sull'app IO anche nei prossimi giorni. SIA, partner tecnologico di PagoPA che gestisce la sezione Portafoglio dell'app, sta lavorando per risolvere questi disservizi”.

Cashback Natale quando parte

Il programma Cashback di Natale parte oggi. Dall’8 dicembre fino al 31 dicembre 2020 sarà in vigore la prima fase del piano, ossia l’Extra Cashback di Natale. Dal primo gennaio 2021 entrerà a regime il programma Cashback.

Cashback Natale: come funziona, a chi spetta

L’extra cashback di Natale consente di ottenere un rimborso del 10%, fino ad un massimo di 150 euro, per le spese effettuate dall’8 al 31 dicembre, con carta di credito, prepagata, bancomat, bonifico o app di pagamento.

Il rimborso avverrà direttamente sul conto corrente della persona che ha effettuato una spesa attraverso i metodi di pagamento tracciabili sopracitati. Possono accedere al servizio i maggiorenni residenti in Italia. Bisogna scaricare la App IO della Pubblica Amministrazione, registrarsi e fare almeno 10 acquisti con carte, bancomat o app di pagamento.

All’interno dei nuclei familiari possono partecipare tutti i membri, purchè maggiorenni. I vari bonus potranno essere cumulati tra loro. Una coppia potrebbe dunque ottenere, per le spese sostenute a dicembre, fino a 300 euro di rimborso.

L’accredito arriverà nei primi mesi del 2021.

Cashback come iscriversi

Per iscriversi al Cashback Natale bisogna scaricare l'app IO e avviare la procedura di registrazione cliccando sul tasto Iniziamo. Per accedervi è necessaria la SPID (identità digitale offerta da numerosi provider gratuitamente) o la carta di identità elettronica. L'utente per partecipare al cashback dovrà poi fornire:

codice fiscale (già presente utilizzando app IO)

gli estremi degli strumenti digitali che si utilizzeranno per il pagamento elettronico

IBAN per ricevere il rimborso

Per alcune carte di pagamento potrebbe servire il codice PAN da inserire manualmente.

In alternativa alcuni operatori permettono di iscriversi al programma cashback direttamente dai loro sistemi grazie a una convenzione con PagoPa. Sul sito IO è disponibile l'elenco degli issuer convenzionati. Anche in questo caso l'iscrizione avviene tramite Spid.

Cashback Natale: pagamenti ammessi

Per ottenere il rimborso è possibile effettuare pagamenti con:

carte di credito

carte di debito su circuiti internazionali e su circuito PagoBANCOMAT

carte prepagate

carte fedeltà (escluse quelle per la raccolta di punti)

app di pagamento

altri sistemi di pagamento, come ad esempio Google Pay e Apple Pay (a partire dal 2021)

Cashback Natale, pagamenti esclusi

Sono ammesse solo transazioni effettuate in un negozio fisico. Il cashback di Natale è valido dunque per tutti gli acquisti effettuati all’interno di negozi, bar e ristoranti, supermercati, centri commerciali e grande distribuzione. Rientrano nel servizio anche artigiani o professionisti, come idraulici o dentisti.

Sono invece escluse alcune tipologie di acuisti. Non si può infatti ottenere il rimborso su: