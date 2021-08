Cathie Wood nuova star di Wall Street. La broker di Dio si fa ricca coi robot

Tesla, poi Netflix, ora i robot. Sono solo alcune delle scommesse vinte da Cathie Wood, la nuova star di Wall Street. Nel suo ritratto offerto dal Corriere della Sera, si scopre che la 65enne ribattezzata "broker di Dio" è una ultra conservatrice religiosa che legge la Bibbia tutte le mattine. E' una seguace di Donald Trump, ça va sans dire, e di certo ha il fiuto per gli affari, oltre a un grande sangue freddo. La sua figura è una smentita in carne ed ossa degli stereotipi del broker uomo e dalla vita dissoluta.

Cathie Wood, la nuova Warren Buffett

"Oggi Cathie, come un tempo accadeva a Warren Buffett, è circondata da fedeli che la adorano: si sono (momentaneamente) arricchiti coi suoi fondi d’investimento e molti di loro arrivano a ostentare il loro entusiasmo indossando t-shirt con su scritto «In Cathie we trust» o «La regina del mercato Toro»", scrive il Corriere della Sera.

Le scommesse vinte sulla tecnologia

Il suo successo si basa sulla fiducia e sugli investimenti su una lunga serie di aziende e realtà tecnologiche che hanno operato una rivoluzione nei rispettivi settori, come Tesla ha fatto sulla guida autonoma e Netflix sulla visione in streaming. Dopop i bitcoin si è lanciata anche sulla robotica. Il tutto gestendo investimenti per ben 53 miliardi di dollari, con il suo Ark Investment Fund che negli ultimi 6 anni ha registrato una crescita media annua del 34%. Nell’ultimo esercizio, segnato dall’impennata di tutti i titoli tecnologici, la crescita è stata del 175% a fronte di un aumento dell’indice S&P 500 del 56%.