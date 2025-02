Cattelan, brutte notizie per il co-conduttore di Sanremo. Crolla l'utile della sua società

"Sono un drago", Cattelan arriva a Sanremo con una crescita dei volumi di affari ma una contrazione dell'utile della sua srl

Alessandro Cattelan, il conduttore televisivo che sarà co-conduttore con Carlo Conti della serata finale del Festival di Sanremo, arriva all’appuntamento canoro con una crescita del volume dei suoi affari ma con una contrazione dell’utile, nonostante la sottoscrizione di una ricca polizza.

Lo testimonia il bilancio del 2023 della sua Sono un drago, la srl dal nome spiritoso controllata da Cattelan al 70%. La società, fondata a Milano a metà del 2018, ha chiuso infatti il bilancio del 2023 con ricavi totali per oltre 1,2 milioni di euro rispetto al milione dell’anno prima ma l’utile si è contratto a 25mila euro dai quasi 40mila euro del 2022.

Amministratore unico della società è Andre Carlo Deriu, un consulente finanziario della Banca Mediolanum della famiglia Doris. Così non c’è da stupirsi se fra gli asset finanziari in carico per oltre 1,4 milioni figurano quote di 16 diversi fondi comuni della stessa Mediolanum e una polizza “My Life Weath” della stessa banca, stipulata a maggio del 2023, con premi versati per un milione tanto che la liquidità s’è ridotta anno su anno da oltre 1,2 milioni a 244mila euro. Non solo: il bilancio riporta che dopo la chiusura dell’esercizio, quindi nel 2024, la società di Cattelan ha acquistato un immobile a Milano per 419mila euro. Il 30% della Sono un drago è di Giulia Ferretti.