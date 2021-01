CDP, 70 milioni di euro per progetti di contrasto ai cambiamenti climatici

CDP: investiti 70 milioni di euro per promuovere progetti di contrasto ai cambiamenti climatici

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nel ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha investito 70 milioni di euro in EGO (Amundi Planet-Emerging Green One), il più grande fondo al mondo dedicato all’investimento in titoli verdi (green bond), promosso da International Finance Corporation (IFC) del Gruppo Banca Mondiale e primo nel suo genere a focalizzarsi esclusivamente su paesi in via di sviluppo e mercati emergenti, principalmente in Africa, Asia e America Latina.

Il fondo EGO ha raccolto risorse da investitori pubblici e privati per un ammontare pari a circa 1,5 miliardi di dollari ed è dedicato all’investimento in green bond emessi da istituzioni finanziarie per supportare iniziative ad elevato impatto ambientale, come progetti di efficienza energetica, sviluppo di energie rinnovabili e interventi finalizzati alla lotta ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa è collegata ad un piano di capacity building, finanziato da alcuni paesi europei, che offre specifici moduli formativi a supporto degli emittenti, facilitando l'adozione e la diffusione di best practices internazionali. Il Fondo ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il “Real world impact initiative of the year” del Principles for Responsible Investment (PRI) in ragione degli impatti attuali e prospettici generati dalle attività di investimento.

CDP entra nel Fondo affiancando primarie istituzioni di sviluppo tra le quali IFC, la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e Proparco, la Development Finance Institution francese, oltre ad investitori istituzionali privati.

L’ingresso nel Fondo rafforza il ruolo di CDP a livello internazionale nell’ambito del supporto finanziario agli investimenti per contrastare il cambiamento climatico e nel quadro delle iniziative volte a promuovere la finanza verde e la crescita del mercato dei capitali nei paesi in via di sviluppo.

L’iniziativa conferma l’impegno di CDP anche in ambito internazionale nel perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, incidendo in particolare sull’obiettivo 6 dell’Agenda 2030, che mira a garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, sull’obiettivo 7, dedicato ad assicurare l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni, sull’obiettivo 13, che mira a promuovere le azioni per combattere il cambiamento climatico e sull’obiettivo 15, volto a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.