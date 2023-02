Cdp, emesso il primo green bond da 500 milioni di euro

Cdp emette il primo green bond: la partecipazione dall’estero è stata significativa e pari all’80%

Cassa Depositi e Prestiti torna sul mercato delle emissioni Esg lanciando con successo la sua prima emissione obbligazionaria green, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, con scadenza a 6 anni e riservata a investitori istituzionali. Il green bond ha registrato un forte interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, pari a oltre 2,6 miliardi di euro, è stata infatti superiore di 5 volte l’offerta con ordini provenienti da più di 130 investitori.

La partecipazione dall’estero è stata significativa e pari all’80%, con una forte presenza di investitori Esg. Questa emissione conferma il ruolo primario di Cdp quale emittente nell’ambito della finanza sostenibile e amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta Esg offerti al mercato, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability a valere sul “Cdp Green, Social and Sustainability Bond Framework”. Con quella odierna, infatti, salgono a nove le emissioni Esg collocate sul mercato negli ultimi sei anni, per un totale di sei miliardi di euro.

Con questa operazione Cdp accelera inoltre il suo impegno per la sostenibilità: i proventi saranno infatti destinati a sostenere iniziative green con impatti positivi in termini ambientali. In particolare, Cdp allocherà i proventi di questo Green Bond a finanziamenti rivolti prevalentemente a investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico e della mobilità sostenibile.