Cellnex compra per 800 milioni da Iliad le torri della polacca Play

Cellnex Telecom, società attiva nel business delle torri nel cui capitale è presente al 13% Edizione Holding della famiglia Benetton, sbarca nell'Europa dell'Est. Il gruppo spagnolo di infrastrutture per le tlc ha raggiunto un accordo con Iliad per acquisire una rete di 7.000 siti in Polonia. Come spiega una nota, Cellnex investirà circa 800 milioni di euro per rilevare il 60% della società che gestirà le torri della polacca Play.

Iliad, che ha lanciato lo scorso 21 settembre un'Opa su Play che dovrebbe essere conclusa entro la fine di novembre, manterra' il restante 40% della società. Sarà quindi seguito il modello di operazione che Cellnex e Iliad hanno già concordato in Francia per i siti che erano gestiti da Free (Iliad).

La nuova società polacca di torri potrebbe investire fino a 1,3 miliardi di euro nell'installazione di altri 5.000 siti nell'arco dei prossimi 10 anni. L'accordo tra Cellnex e Iliad dovrebbe essere finalizzato entro il secondo trimestre del 2021.

Cellnex finanzierà la transazione con la liquidita' disponibile. "La rete europea di Cellnex continua a crescere in dimensioni e diversificazione geografica, densita' e capillarita'', ha spiegato il presidente di Cellnex, Franco Bernabé.