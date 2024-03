Cellnex Telecom, Protto nuovo Ceo per l'Italia al posto di Luciani

Protto nuovo Ceo per l'Italia al posto di Luciani di Cellnex Italia

Cellnex Telecom ha nominato Federico Protto nuovo CEO di Cellnex Italia, in sostituzione di Luca Luciani che ha lasciato l’azienda. Protto risponderà direttamente a Marco Patuano, CEO del gruppo, e farà parte del Comitato esecutivo di Cellnex Telecom come responsabile di uno dei cinque principali mercati europei di Cellnex e del cluster che comprende Italia, Svizzera e Austria. La nomina sarà effettiva entro la fine di marzo 2024.

Federico Protto si unirà a Cellnex Italia dal gruppo di infrastrutture di telecomunicazioni Intred SpA, dove ricopre il ruolo di Direttore Generale. In precedenza, Protto ha lavorato in aziende come Retelit SpA e IRIDEOS SpA, come CEO e Direttore Generale, e presso T-Systems, prima in Italia, come Responsabile dell'unità operativa tlc, e successivamente in Germania, come Vicepresidente dei servizi di telecomunicazioni a livello internazionale.

All’inizio della sua carriera ha anche lavorato per Worldcom EMEA (attualmente integrata in Verizon) e Telecom Italia, come Responsabile dei servizi tecnici per l'area di Milano.

Federico Protto è un Ingegnere Elettronico, laureato con lode al Politecnico di Milano, ha conseguito un MBA presso l'Università Bocconi e possiede anche un Master in tecnologie dell'informazione e della comunicazione presso il Politecnico di Milano. Prima di entrare nel mercato del lavoro, ha trascorso un anno come ricercatore nel dipartimento di ingegneria elettronica del Politecnico di Milano.