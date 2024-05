Cerved innalza il rating pubblico di Proger Spa ad A2.2

L'agenzia di valutazione Cerved ha innalzato il rating pubblico di Proger Spa, società di engineering & management che opera stabilmente in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Centrale, da A3.1 ad A2.2 riconoscendo all'azienda "fondamentali molto solidi" e un merito creditizio "molto alto".

L’analisi condotta da Cerved sui risultati pre-closing 2023 è frutto di diversi fattori, quali, ad esempio, il portafoglio commesse diversificato che ha consentito sviluppi sia nei volumi di produzione che nelle marginalità.

I risultati 2023 evidenziano un valore della produzione di 186,9 mln (+70%), un ebitda di 24,5 mln (+67 %), un utile netto prossimo ai 15 milioni (+65% ) ed un patrimonio netto di 84,8 milioni (+21,4%). Sostanziale la riduzione dell’indebitamento finanziario netto (pfn) che si attesta a 21 milioni (-33%) e contenuto il peso degli oneri finanziari (ca. 1,8% su VdP).

Va inoltre sottolineato che il valore di pre-closing 2023 della Proger Spa non contempla l’incremento di produzione delle sue principali controllate, tra cui la Proger Egypt (+21,5 milioni) per la progettazione e realizzazione di un Head Quarter da 160 milioni in 4 anni.

Lombardi (Proger): "Upgrade che conferma la nostra solidità nel sistema finanziario"

"Un upgrade importante rispetto al già ottimo risultato ottenuto negli anni precedenti", commenta il Cfo di Proger Roberto Lombardi, "che conferma la solidità di Proger nel sistema finanziario". Questi risultati "sono frutto della buona vision strategica della governance, della acclarata solidità economico-finanziaria del gruppo e dell’efficace ed efficiente modello organizzativo-funzionale adottato - conclude -. Il rating A2.2 è la chiara conferma di tutto ciò e colloca Proger in una fascia presidiata dalle eccellenze dell’imprenditoria italiana".