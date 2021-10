Che Banca! chiude l'utile del primo trimestre a 15 milioni, in rialzo del 62%

CheBanca!, la banca dedicata alla gestione del risparmio e degli investimenti del gruppo Mediobanca, ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2021-2022 con un utile netto di 15 milioni, in crescita del 62% rispetto a un anno prima. I ricavi sono saliti del 14,9% a 95,4 milioni, con commissioni in crescita del 26,8% a 34,5 milioni e margine di interesse a 60,5 milioni (+9%).

I costi di struttura hanno registrato una crescita del 9,1% a 69,2 milioni, per un rapporto cost/income migliorato al 72,6%. Le rettifiche su crediti hanno segnato una riduzione di -1,8 milioni a 4,2 "ed evidenziano il superamento delle difficolta" di recupero legate al periodo di lockdown dello scorso anno e il buon andamento delle moratorie, in un contesto comunque, che rimane di generale prudenza e attenzione nelle valutazioni". Quanto agli aggregati patrimoniali, il totale delle masse ha raggiunto i 33,4 miliardi (+16,6%), con il gestito a 16,3 miliardi (+25,7%). La raccolta netta nel trimestre e' pari a 900 milioni con 600 milioni di gestito (livello record per l'istituto).

Gli impieghi alle famiglie (mutui) rimangono stabili rispetto al 30 giugno a 11,1 miliardi grazie ad un erogato del trimestre di 400 milioni, in linea rispetto al primo trimestre dell'esercizio precedente. Le esposizioni deteriorate lorde rispetto al 30 giugno registrano una riduzione da 210,5 milioni a 205,8, con un'incidenza sugli impieghi pari all'1,83%, in diminuzione rispetto al 30 giugno scorso (1,88%). Le attivita' deteriorate nette si riducono 112,5 a 106,2 milioni e rappresentano l'0,96% degli impieghi netti, con un tasso di copertura del 48,4%, in aumento rispetto al 46,6% di inizio esercizio.