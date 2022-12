Che cos'è Plenitude, la società di Eni che guarda (con calma) alla Borsa

Plenitude, la società di Eni che guarda (di nuovo) alla Borsa

Sembrava destinata a una quotazione molto interessante, che avrebbe portato nelle casse della casa madre una bella liquidità. Ma la guerra in Ucraina ha stoppato tutto. Parliamo di Plenitude, l'ex Eni Gas&Luce che il 9 giugno scorso annunciava la sua Ipo, salvo dover fare retromarcia due settimane più tardi a causa di un contesto macroeconomico sempre più drammatico. Plenitude è una società Benefit che si impegna, si legge dal sito, "nel creare valore per tutti gli stakeholder con un approccio integrato alla sostenibilità, dalla produzione di energia al suo uso responsabile". Non era un buon momento per collocare in Borsa un gioiellino - valutato tra i 7 e gli 8 miliardi, che dovrebbe chiudere il 2022 con almeno 600 milioni di Ebitda e che ha incrementato i margini del 58% nel secondo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2021 - che avrebbe dovuto dare all'Eni almeno 2 miliardi di liquidità extra.

Poi l'inasprirsi del conflitto russo-ucraino, la convinzione che non si sarebbe trattato di una guerra-lampo e la necessità di tutelare un asset strategico ha convinto il ceo Descalzi che la quotazione non era la scelta vincente. Nella nota emessa il 23 giugno si leggeva che, in sole due settimane, "le condizioni di mercato si sono deteriorate. Malgrado Plenitude abbia riscontrato da parte degli investitori un forte e diffuso interesse, nonché un significativo consenso sulla sua strategia, è stato valutato che la volatilità e l’incertezza che attualmente coinvolgono i mercati richiedano un’ulteriore fase di monitoraggio".

Il mese scorso, tornando sulla vicenda, Claudio Descalzi ha dichiarato che l'azienda deve "capire le condizioni, se c'è un mercato che è un mare molto agitato: non sarebbe prudente mettersi su questo mare agitato quando il fattore strategico di Plenitude non è la quotazione in Borsa, ma la società in sé stessa che vende prodotti puliti su una catena del valore completa". Un discorso che è ancora valido, come riferiscono fonti qualificate ad Affaritaliani.it: il 2023 sarà l'anno della quotazione? Dipende, non c'è alcun obbligo. Sicuramente sarebbe uno dei titoli più interessanti a Piazza Affari, ma al momento non si hanno certezze. Se le condizioni dovessero normalizzarsi, sarà naturale pensare a uno sbarco a Palazzo Mezzanotte.