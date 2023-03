Chi è Alessandro Cardia, tutto sull'imprenditore romano del cinema

Alessandro Carida è diventato una figura di spicco nell'industria cinematografica italiana

Alessandro Cardia è un imprenditore italiano nato il 18 febbraio 1975 nel quartiere di Cinecittà a Roma. Con un'altezza di 1,73 metri, capelli brizzolati e occhi scuri, Alessandro Cardia è del segno zodiacale dell'Acquario. E' noto soprattutto per essere l'amministratore della Universal Film Academy, un'importante accademia di formazione per aspiranti registi, attori, sceneggiatori, doppiatori e produttori cinematografici. Grazie alla sua passione per il cinema e la comunicazione, Alessandro Cardia ha raggiunto un grande successo nel mondo degli affari, diventando una figura di spicco nell'industria cinematografica italiana.



Figlio di Martinelli Rita e Carlo Cardia, Alessandro ha un fratello di nome Massimiliano. Cresciuto in una famiglia che lo ha sempre sostenuto nelle sue scelte, Alessandro ha dimostrato fin da giovane di avere un grande spirito imprenditoriale, che lo ha portato a costruire un'importante carriera nel mondo del cinema e della comunicazione.



Alessandro Cardia è l' esempio dell'imprenditore che, grazie alla sua passione e alla sua determinazione, è riuscito a costruire un impero nel mondo della formazione cinematografica. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, ma anche da difficoltà che ha saputo superare grazie alla sua tenacia e alla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.