Chi è e cosa fa un trader, “colui che scambia”

Trader: cos'è, cosa fa nel concreto, qual è il suo possibile stipendio e come poter svolgere questa professione

Sono diverse le figure professionali appartenenti al mondo della finanza, e alcune di queste, pur essendo ormai conosciute, non sono sempre chiare agli occhi di chi osserva questo settore da fuori o di chi sta muovendo i primi passi al suo interno. Ad esempio, in molti si chiedono chi sia e cosa faccia un trader. La risposta non è così complessa. Si tratta di un professionista che compra e vende strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni e derivati, per conto proprio o su richiesta dei clienti.

Può trattarsi di un singolo individuo ma anche di una ditta. Scopriamo insieme il significato di questa professione, cosa fa nel dettaglio, le possibilità di guadagno e alcuni consigli per fare trading al meglio.

Trader, significato e tipologie

Cosa significa essere un trader? Sostanzialmente, essere colui che acquista e vende beni e asset, solitamente in cambio di denaro. Questi professionisti possono lavorare per un'azienda o essere autonomi e possono specializzarsi in un particolare tipo di prodotto, come le azioni, i beni di prima necessità o la valuta. Esistono diversi tipi di trader: gli scalper, i day trader, gli swing trader, i position trader e i news trader. Ogni tipologia si differenzia dalle altre per la propria strategia unica e il proprio approccio ai mercati.

Gli scalper fanno operazioni di compravendita sui mercati molto piccoli, con un profitto minimo ma con una rapidità massima. Le loro operazioni vengono aperte e chiuse solitamente nel giro di massimo cinque minuti.