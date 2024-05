Chi è Korner, l'ultimo Ceo di Credit Suisse a un passo dall'addio a Ubs

Credit Suisse, il Ceo Ulrich Korner lascerà UBS

Ulrich Körner, il presidente della direzione di Credit Suisse (CS), è in procinto di lasciare Ubs Group AG, come riportato dal Financial Times. Si prevede che lasci l'incarico nelle prossime settimane, con l'integrazione giuridica di CS in UBS che dovrebbe essere completata entro la fine di maggio, rendendo la sua posizione superflua. Il quotidiano finanziario britannico indica che Körner avrebbe voluto andarsene prima, ma è stato persuaso ad attendere la conclusione della fusione legale tra le due società anonime. Con la fusione delle due banche, il ruolo di Amministratore Delegato del Credit Suisse diventerà superfluo, come riferito dal giornale.

Ulrich Körner, 62enne svizzero tedesco era stato nominato alla guida operativa di CS nell'agosto 2022, in sostituzione di Thomas Gottstein. Nonostante l'acquisizione da parte di UBS, ha mantenuto la sua posizione e è diventato membro della direzione generale dell'istituto, guidato da Sergio Ermotti come Ceo.

Nel 1989, Körner ha iniziato la sua carriera professionale come revisore presso Price Waterhouse, a Zurigo. Dal 1993 al 1998, è stato consulente manageriale presso McKinsey & Company, sempre a Zurigo. Ma quella di Körner a Credit Suisse è una "storia d'amore" di lunga data, essendosi unito al gruppo banacario nel 1998 come direttore finanziario per la Svizzera. Successivamente è diventato responsabile della tecnologia e dei servizi nel 2000, prima di assumere il ruolo di direttore finanziario presso Credit Suisse nel 2002. Oltre al suo ruolo di direttore finanziario, è stato nominato direttore operativo nel 2004. Nel 2006 è diventato amministratore delegato di Credit Suisse Switzerland. Körner ha fatto parte del consiglio esecutivo di Credit Suisse fino al suo passaggio da CS a UBS.

Ulrich Körner è presidente dell'Hotel Widder a Zurigo e vicepresidente del consiglio del Lyceum Alpinum Zuoz. È stato anche vicepresidente del comitato del consiglio di amministrazione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. In qualità di rappresentante di UBS nella Commissione Esperti Svizzera, ha consigliato i politici svizzeri sia sulla risolvibilità delle grandi banche che sulla strategia futura dell'industria finanziaria svizzera.