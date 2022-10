Chi è Maurizio Leo, nuovo viceministro all'economia

Chi è Maurizio Leo, viceministro all'economia

Docente e politico, Maurizio Leo è il responsabile economico di Fratelli d'Italia e fautore della tregua fiscale, da oggi viceministro all'Economia. Nato a Roma nel 1955, laureato in Giurisprudenza, è stato direttore centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario nel Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, all’Accademia della Guardia di Finanza, alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. Esperto di fisco ed editorialista del Sole 24 Ore, Leo è stato deputato della XIV e XV legislatura, nonchè assessore alle Politiche Economiche Finanziarie e di Bilancio di Roma Capitale con il sindaco Alemanno.