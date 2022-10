Chi è Valentino Valentini, sottosegretario al Mise

Chi è Valentino Valentini, nuovo sottosegretario al Mise

Deputato forzista di lungo corso, all'attivo quattro legislature in Parlamento, Valentino Valentini ora approda al Mise - divenuto ministero delle Imprese e del Made in Italy - come viceministro. Sessanta anni, master in Publitalia, padronanza con cinque lingue straniere, esperienze al Parlamento Ue, Valentini nel secondo esecutivo guidato da Silvio Berlusconi ha ricoperto il ruolo di consigliere per le relazioni estere e le attività delle imprese italiane nel mondo, con attenzione particolare alla Russia. Candidato alla Camera alle ultime elezioni politiche, non è stato rieletto. Ora per Valentini si aprono le porte del ministero che si occupa di sviluppo economico.