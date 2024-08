Cina, crollano le big: da Volkswagen a L'Oréal, ecco come stanno i colossi nel Paese di Xi post-pandemia

Gruppi multinazionali, da Volkswagen a AB InBev e L'Oréal, hanno lanciato l'allarme sul rallentamento della domanda in Cina. Lo riferisce il Financial Times che cita i risultati di un report di WPP, il colosso pubblicitario quotato a Londra, dal quale emerge che a preoccupare i management sono il calo di quasi un quarto delle vendite cinesi negli ultimi tre mesi, le scarse prospettive del Paese e i segnali di cautela dei consumatori. La debolezza della domanda cinese ha caratterizzato infatti gli utili semestrali di gran parte del settore globale dei beni di consumo.

L'Oréal, che vende prodotti di bellezza di lusso e di massa in Cina, ha stimato che la crescita delle vendite nel Paese è scesa di circa il 2-3% nella prima metà dell'anno, mentre la Porsche, di proprietà della VW, ha dichiarato che le vendite cinesi nei sei mesi fino a giugno sono scese di un terzo rispetto all'anno precedente.

L'industria immobiliare cinese, fortemente indebitata, ha subito un rallentamento prolungato dalla fine del 2021, con un calo dei prezzi delle case più rapido negli ultimi mesi. Nonostante l'allentamento dei rigidi controlli di Covid-19 alla fine del 2022, la debolezza del mercato immobiliare ha intaccato la fiducia e la domanda di beni di consumo. Sulla scia della pandemia, molte aziende esposte alla Cina - locali e d'oltreoceano - si aspettavano che gli stimoli incentrati sui consumi potessero rilanciare la crescita.

Sulla scia della pandemia, riferisce Ft, molte aziende esposte alla Cina - locali e d'oltreoceano - si aspettavano uno stimolo incentrato sui consumatori per rilanciare la crescita. Sebbene ciò non sia avvenuto, gli economisti ritengono che Pechino potrebbe adottare tali misure se Donald Trump venisse rieletto. Gli analisti di Fitch Ratings hanno sottolineato i dati che mostrano come nella prima metà dell'anno la crescita del settore della ristorazione cinese sia rallentata al di sotto dell'8% per la prima volta dal 2010, escludendo il periodo di Covid.

"L'incertezza sulle prospettive del reddito disponibile, unita a un'ulteriore contrazione della ricchezza delle famiglie dovuta al calo dei prezzi delle abitazioni, ha portato a una riduzione delle spese non essenziali o a uno spostamento verso i prodotti value for money", hanno affermato gli analisti di Fitch, aggiungendo che la tendenza si è estesa oltre alla ristorazione a "categorie discrezionali chiave", tra cui abbigliamento, cosmetici e gioielli. "L'unica parte del mondo in cui la fiducia dei consumatori rimane molto bassa è la Cina", ha dichiarato Nicolas Hieronimus, amministratore delegato di L'Oréal. Sebbene la Cina rimanga un mercato in crescita per molte multinazionali, in alcuni settori, come quello automobilistico, esse si trovano ad affrontare una grande minaccia da parte dei rivali nazionali.

Secondo la società di consulenza Automobility di Shanghai, nella prima metà di quest'anno i marchi stranieri hanno rappresentato il 38% delle vendite di autovetture in Cina, contro il 64% del 2020. L'amministratore delegato di Porsche e VW, Oliver Blume, ha dichiarato che non è ancora chiaro se la domanda di auto sportive elettriche, come la Porsche Taycan, si risolleverà. "Oggi non lo sappiamo", ha detto, aggiungendo che al momento il "segmento di lusso per le auto elettriche in Cina non esiste".

Mercedes-Benz, che negli ultimi anni ha spostato la sua attenzione su modelli più costosi, ha venduto il 9% in meno di auto in Cina nella prima metà dell'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'amministratore delegato Ola Källenius ha dichiarato che il mercato dei beni di lusso nel Paese si sta raffreddando, attribuendo la colpa in parte alla crisi immobiliare del Paese. "Non sappiamo quanto tempo ci vorrà o cosa ci vorrà perché i consumatori cinesi riacquistino la fiducia". Bill Russo, ex responsabile di Chrysler in Cina e fondatore di Automobility, ha affermato che le case automobilistiche straniere, esclusa Tesla, "collettivamente non sono riuscite ad orientarsi di fronte al cambiamento delle preferenze dei consumatori cinesi" verso i veicoli elettrici. Il gruppo di bevande Anheuser-Busch InBev ha accusato un calo del 15% delle vendite in Cina nel secondo trimestre a causa della debolezza della domanda dei consumatori e del maltempo in alcune zone del Paese. L'amministratore delegato Michel Doukeris ha dichiarato che, nonostante l'indebolimento della spesa dei consumatori, in Cina continua a prevalere la tendenza a consumare quantità minori di alcolici, ma più costosi. "Penso che i fondamentali a lungo termine siano ancora al loro posto", ha dichiarato.

Dirigenti e analisti hanno anche messo in guardia dalla minaccia a lungo termine rappresentata dal crescente numero di marchi cinesi altamente competitivi. Shaun Rein, amministratore delegato di China Market Research Group, con sede a Shanghai, ha affermato che, sebbene ci fossero dei punti luminosi, molti marchi stranieri dovevano affrontare forti rivali nazionali. "Molti marchi occidentali sono stati superati da quelli cinesi", ha sentenziato.