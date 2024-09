Cina, multa da record a Pwc per aver "chiuso un occhio" sulla frode miliardaria di Evergrande

Cina, maxi multa a Pwc e stop attività per audit Evergrande

Le autorità cinesi hanno sospeso le operazioni di Pwc nel Paese per sei mesi e le hanno inflitto una multa di 62 milioni di dollari per il suo ruolo nella massiccia frode finanziaria commessa da China Evergrande Group, un tempo il principale sviluppatore immobiliare cinese in liquidazione e accusato di frode.

La multa, emessa dal ministero delle Finanze e dalla China Securities Regulatory Commission, e' la piu' alta imposta dall'ufficio. Ed e' anche l'importo massimo con cui l'autorita' di regolamentazione puo' multare un revisore.

Pwc "sapeva che Evergrande Real Estate aveva commesso inesattezze sostanziali nei suoi bilanci finanziari per gli anni dal 2018 al 2020", ha affermato il ministero delle Finanze in una dichiarazione, aggiungendo che l'auditor "non e' riuscito a segnalarle, emettendo un parere di revisione inappropriato e una relazione di revisione falsificata".