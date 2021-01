Cnh Industrial tratta con la cinese Faw Jiefang per i camion e gli autobus di Iveco e per una quota di Fpt Industrial (motori). Le indiscrezioni sono state confermate dall'azienda che non ha fornito ulteriori dettagli sulla portata e la natura di un eventuale accordo. Un portavoce di Cnh Industrial spiega che le trattative sono a livello preliminare e hanno l'obiettivo di rafforzamento del business stradale dell'azienda.