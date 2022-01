Coima si prende Eataly Smeraldo, la sede milanese in affitto per 21 anni

Operazione da 60 milioni di euro. Eataly resterà comunque in affitto nello spazio per ventuno anni

Lo storico teatro milanese passa di mano: la Coima di Manfredi Catella ha acquistato i muri di Eataly in piazza 25 Aprile per sessanta milioni di euro attraverso il suo fondo Core Fund I. La catena di alimentari resterà comunque in affitto nello spazio per ventuno anni. A rivelarlo è il supplemento economico del Corriere della Sera.

"L’acquisizione dell’immobile e la sottoscrizione del contratto di affitto pluriennale, scrive il quotidiano di via Solferino, consente a Coima di espandere la rete di high street retail del quartiere di Porta Nuova, da piazza Lina Bo Bardi a piazza XXV Aprile attraverso piazza Gae Aulenti, dove già oggi sono presenti circa 50 brand distribuiti su 20 mila metri quadrati, un’area che si prevede possa superare i cento negozi nei prossimi tre anni, con una superficie complessiva di circa 30 mila metri quadrati".

"La pandemia, l’accelerazione dell’ecommerce ci ha spinto a giocare un ruolo attivo di promotore e collaboratore dei negozi in queste aree per animare il cosiddetto “piano terra”, ha detto Catella. Ma non solo. "Siamo diventati promotori anche sui temi Esg. Richiediamo e verifichiamo che retail e affittuari osservino il nostro protocollo, a costo di selezionarli. Con l’intenzione di sostenere i piccoli nella loro transizione green. Il negozio Eataly rientra a pieno titolo in questo progetto, con l’attenzione alle filiere, ai prodotti biologici e di qualità, tutti made in Italy", ha precisato Catella.

"La community retail di Porta Nuova sarà coordinata e promossa attraverso un sistema digitale di offerta di servizi e informazioni multicanale, e attivata attraverso un programma di animazione degli spazi esterni pubblici e privati anche in sinergia con la Biblioteca degli Alberi Milano, che già nel 2021 attraverso Fondazione Riccardo Catella ha promosso oltre 200 eventi culturali offerti gratuitamente alla cittadinanza. Anche per questo quest’anno lanceremo un’app che metterà in rete tutto il quartiere", ha concluso l'imprenditore.

Lo spazio Eataly nel palazzo di piazza 25 Aprile è stato inaugurato nel 2014. Quel giorno, oltre alle autorità cittadine, erano presenti Carlo Petrini di Slowfood, il critico Vittorio Sgarbi e, ovviamente, il patron di Eataly Oscar Farinetti e l'ex proprietario dello spazio, Gianmario Longoni. Oltre al supermercato e ai ristoranti, l'idea era quella di "preservare" uno spazio espositivo con un palcoscenico.