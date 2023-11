Colt completa l'acquisizione di Lumen Emea per 1,8 miliardi di dollari

Colt, l'acquisizione di Lumen Emea e la svolta a livello internazionale

Colt Technology Services (Colt), l'azienda di infrastrutture digitali, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Lumen EMEA per 1,8 miliardi di dollari. La chiusura dell'operazione rappresenta l'ultima fase dell'accordo esclusivo tra Colt e Lumen Technologies, Inc. per l'acquisizione dell'attività europea, mediorientale e africana (EMEA) di Lumen. L'operazione segna un punto cruciale per Colt e apporta nuova fiducia nell'industria delle telecomunicazioni europea, offrendo maggiore scelta e più connessioni globali alle imprese che decidono di investire in infrastrutture digitali potenti e sostenibili come motore trainante delle proprie organizzazioni.

Grazie a questa acquisizione, Colt sarà una delle più grandi aziende di telecomunicazioni al mondo esclusivamente business-to-business e un player globale influente. Keri Gilder rimarrà CEO di Colt, supportata dalla competenza e dalla diversità del suo executive team. Come parte dell'acquisizione, Colt e Lumen Technologies, Inc. stipuleranno un accordo di partnership che consentirà alle imprese in Nord America di beneficiare dell'accesso all'acclamata infrastruttura digitale e ai servizi di Colt sia all'interno che all'esterno del Nord America.

Keri Gilder, CEO di Colt Technology Services, ha dichiarato: "La chiusura di questa acquisizione ci conduce a un momento cruciale nel nostro percorso di crescita e segna il profondo impegno verso i nostri clienti nell’aiutarli a svilupparsi e crescere. Ci consente, inoltre, di acquisire nuovi talenti straordinari, ampliare il nostro portfolio tecnologico e il nostro ecosistema di partner, espandere significativamente la nostra infrastruttura digitale entrando in nuovi mercati dell'Europa orientale, negli Emirati Arabi Uniti e in alcune parti dell'Africa".