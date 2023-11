Guerra Israele, riapre il valico di Rafah: da Gaza evacuati stranieri e feriti

Guerra Israele-Gaza, Netanyahu: "E' la guerra più giusta, avanti fino alla vittoria"

A tre settimane dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas riapre per la prima volta il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto per consentire l'evacuazione di feriti gravi e di citatdini con passaporto straniero. L'apertura del valico è frutto di un negoziato tra Egitto, Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti e la mediazione del Qatar. Al momento non c'è nessuna indicazione su quanto tempo resterà aperto il valico, ma fonti della sicurezza israeliana riferiscono che fino a 500 persone potrebbero essere in grado di lasciare Gaza. Israele ed Egitto hanno concordato un elenco di persone con passaporto straniero che possono lasciare Gaza e le ambasciate competenti sono state informate in anticipo.

La stessa Farnesina, pur non confermando che ci sono degli italiani in lista, ha detto all'AGI che la situazione viene monitorata in maniera stretta dal ministero degli Esteri. L'Egitto ha accettato di far entrare 81 dei feriti più gravi. Le immagini riprese dalle troupe televisive al confine sul lato di Gaza mostrano decine di ambulanze, auto e persone a piedi che lasciano la Striscia attraversando il valico.

Intanto, all'indomani dell'attacco israeliano a Jabalia che ha ucciso decine di persone, le brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno fatto sapere che sette ostaggi civili sono stati uccisi negli attacchi israeliani sul campo profughi che si trova a nord della Striscia, tra cui tre titolari di passaporto straniero. Egitto, Arabia Saudita e Pakistan hanno condannato fermamente il bombardamento israeliano. Ma le forze di difesa di Tel Aviv replicano che obiettivo era quello di colpire le strutture e gli uomini dell'organizzazione silamista: i bombardamenti, sostiene l'IDF, hanno preso di mira un complesso di tunnel di Hamas sotto il campo di Jabalia, uccidendo il comandante del battaglione locale Ibrahim Biari, che si ritiene coinvolto negli attacchi del 7 ottobre.

L'attacco di terra di Israele nel frattempo prosegue: il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha commemorato la perdita dei soldati israeliani all’interno di Gaza (il bilancio parla di 11 soldati morti), e ha aggiunto che “questa sarà una lunga guerra. Abbiamo tanti risultati importanti ma anche perdite dolorose. I nostri soldati sono caduti nella più giusta delle guerre, la guerra per la nostra casa”. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha aggiunto che Israele è preparato per “una campagna lunga e complessa”.

E mentre la situazione umanitaria nella Striscia continua a essere drammatica (a Gaza funziona solo un terzo delle strutture sanitarie primarie e gli ospedali ancora operativi hanno sostanzialmente ridotto i servizi, dice l’Organizzazione mondiale della sanità) un nuovo blackout ha colpito Gaza nella notte. Le reti Internet e telefoniche sono rimaste inattive in tutta la Striscia, ha fatto sapere l'agenzia palestinese per le telecomunicazioni. Si tratta del secondo blackout totale a Gaza in meno di una settimana.

Il rischio di una espansione del conflitto rimane alto: il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Khamenei, ha invitato i Paesi musulmani a mobilitarsi contro Israele e a boicottare l'invio di petrolio e cibo verso lo Stato ebraico. "I bombardamenti contro Gaza devono cessare immediatamente e le vie per le esportazioni di petrolio e cibo verso il regime israeliano devono essere bloccate dai paesi musulmani, che non dovrebbero avere cooperazione economica con il regime israeliano. Il mondo musulmano deve mobilitarsi contro il regime", ha detto Khamenei. "Questa guerra non e' una guerra tra Israele e Gaza. E' una guerra tra la menzogna e la verita', una guerra tra i Poteri Arroganti e la fede", ha aggiunto. L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere schierato navi con missili nel Mar Rosso dopo aver intercettato ieri un missile superficie-superficie e “obiettivi ostili” nella regione di Eilat. Il lancio di missili è stato effettuato dallo Yemen e rivendicato dagli Houthi yemeniti.