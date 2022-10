Come funziona un impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico: cos'è, che differenza c'è rispetto a un pannello termico e come funziona un impianto solare fotovoltaico

Installare un impianto fotovoltaico, sfruttando l'energia solare, una fonte rinnovabile e, di fatto, inesauribile, è un'idea eccezionale in un'epoca come questa caratterizzata da una grande crisi energetica. Attraverso l'utilizzo dei pannelli solari un impianto fotovoltaico garantisce infatti un cospicuo risparmio di denaro, oltre che un aiuto concreto per l'ambiente. Ma qual è la differenza tra i vari tipi di pannelli, e come funziona nel dettaglio un impianto fotovoltaico? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Cos'è un impianto fotovoltaico

Quando parliamo di impianto fotovoltaico facciamo riferimento a un sistema di creazione di energia che utilizza dei pannelli solari per trasformare la luce del sole in elettricità. I pannelli sono solitamente montati sul tetto di un'abitazione o di un edificio, o in alcuni casi sui balconi, e l'energia generata viene usata per alimentare la stessa abitazione o l'edificio. Si tratta di sistemi che hanno molti vantaggi, tra cui la riduzione o l'eliminazione della dipendenza dalla rete di distribuzione dell'elettricità, oltre che la riduzione delle emissioni e l'aumento di valore di una casa.

Pannelli termici e fotovoltaici: qual è la differenza

Prima di scoprire come funziona, in breve, l'impianto fotovoltaico, è importante sottolineare quale sia la differenza tra pannelli termici e fotovoltaici. Entrambi sfruttano l'energia solare, ma lo fanno in maniera differente. Mentre i primi convertono la luce del sole in calore, per poi utilizzarla in un momento successivo, ad esempio, per riscaldare un'abitazione o l'acqua, i secondi convertono la luce solare in energia elettrica, da poter utilizzare per alimentare i dispositivi all'interno di una casa. Generalmente i primi sono meno costosi dei secondi, ma sono quelli fotovoltaici ad avere un rendimento più elevato e a garantire l'efficienza energetica di un'abitazione.

Come funziona un impianto fotovoltaico

Vediamo adesso come funziona un impianto di tipo fotovoltaico. Non è complicato. Si tratta di una sorta di ciclo. La luce solare che irraggia un'abitazione viene raccolta da un pannello solare che, come abbiamo già anticipato, è in grado di trasformare la radiazione in energia elettrica, grazie ai fotoni solari, i quali interagiscono con gli elettroni presenti negli atomi di silicio generando un flusso elettrico che viene condotto verso l'inverter. Quest'ultimo ha il compito di trasformare il flusso in corrente alternata, e quindi di alimentare la rete elettrica che permette poi all'energia di raggiungere le nostre abitazioni, consentendoci di accendere tutti i dispositivi all'interno di una casa.

Esistono vari tipi di impianti fotovoltaici, ma i più importanti sono i "grid connected" e gli "stand alone". Il primo tipo prevede che l'impianto sia collegato alla rete di distribuzione elettrica. Il secondo è invece completamente scollegato e perciò prevede un sistema di accumulo dell'energia creata. Spesso viene utilizzato per alimentare barche, camper o case che non sono collegate da reti di distribuzione elettrica.

Un ibrido tra questi due sistemi è invece quello storage, che prevede una connessione con la rete di distribuzione ma con la presenza di sistemi di accumulo, per non far andare sprecato nessun briciolo di energia.