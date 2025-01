Come risparmiare sugli acquisti dei biglietti aerei

Come risparmiare sui voli: 10 trucchi e consigli per spendere meno per ferie e vacanze

Una delle voci di spesa più alte quando si parla di un viaggio molto spesso è quella relativa ai voli, soprattutto se si parla di tratte internazionali. Perché rinunciare alle ferie o alle vacanze perché il volo costa troppo? Con un po' di attenzione quando si tratta di acquistare un biglietto online sui siti delle compagnie aeree è possibile ridurre di molto la spesa e fare così il viaggio dei propri sogni.

Come risparmiare sui voli: 10 consigli utili

1) Può sembrare strano ma prenotare voli con più scali significa sicuramente allungare di molto il viaggio ma allo stesso tempo anche di risparmiare belle cifre. Alcune tratte infatti sono disponibili a prezzi più bassi. Per farlo dovete avere a disposizione almeno 3-4 ore tra uno scalo e il successivo per i voli internazionali e di 45 minuti per quelli nazionali;

2) Attenti alle spese aggiuntive dei bagagli. Il consiglio per evitare di spendere di più è quello di aggiungere il bagaglio da stiva solo alla fine della procedura di acquisto;

3) Prenotare durante il weekend (la domenica in particolare) permette di tenersi in tasca qualche euro in più;

4) Scegliere sempre il giorno e l'orario migliore per viaggiare se vuoi spendere il meno possibile. Nel dettaglio si parla di martedì o mercoledì. Lo stesso vale anche per l'orario. I voli costano meno se in programma nelle prime ore del mattino o tarda notte;

5) Pianificare un viaggio con largo anticipo, anche diversi mesi, aiuta a trovare tariffe vantaggiose e forse anche codici sconto;

6) Quando si prenota online si consiglia di utilizzare la navigazione in incognito del proprio browser, che raccoglie molte informazioni su di noi e quindi potrebbe influenzare la selezione delle tariffe. Per attivarla vi basta accedere alle impostazioni del navigatore;

7) Utilizzare una VPN come alternativa alla navigazione in incognito. Molti dei siti per la prenotazione dei voli infatti aumentano il prezzo del biglietto in base alla provenienza dell'utente;

8) Iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree permette di essere avvisati quando ci sono sconti e promozioni;

9) Chi viaggia di frequente dovrebbe considerare di iscriversi gratuitamente anche ai programmi fedeltà delle compagnie aeree. Accumulando miglia o punti, infatti, questi si possono utilizzare per pagare un volo. Altrimenti ci sono tanti vantaggi come il check-in prioritario o assicurazioni particolari;

10) Fare un solo biglietto alla volta anche se si prenota per più persone. Il trucchetto per risparmiare funziona se si tratta di 2 persone ma viene meno quando si sale a 3-4 e si rischia di trovare posti lontani sul volo.