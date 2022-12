Come si estingue un debito? Ecco alcuni consigli per riuscirci

Stai lottando per saldare il tuo debito? Se è così, sappi che non sei il solo in questa condizione. Sono milioni le persone nel nostro Paese che combattono ogni giorno per cercare di estinguere debiti contratti o prestiti ricevuti Se ti senti sopraffatto, non arrenderti. Ci sono molti modi per ripagare tutto ciò che devi e, con un po' di determinazione e duro lavoro, puoi sbarazzarti di quelle fastidiose rate una volta per tutte. Se hai bisogno di una guida per poter riuscire a comprendere come estinguere, in tempi più o meno rapidi, il tuo debito, scopriamo insieme alcuni suggerimenti che potrebbero esserti d'aiuto.

Come creare un piano per estinguere il debito

La creazione di un piano per estinguere il debito è il primo passo per mettere in ordine le tue finanze. Per prima cosa, dovrai fare un elenco di tutti i debiti che hai accumulato, di qualunque natura essi siano: da quelli relativi all’uso della carta di credito a quelli per l'acquisto di un'auto o di un qualunque altro bene, senza dimenticare il mutuo. Annota il nome del creditore, il saldo dovuto, il tasso d'interesse e tutti i dati che possono esserti utili. A questo punto, somma tutti i debiti e determina l'importo totale di quanto devi saldare. Fatto anche questo, calcola quanto puoi effettivamente pagare ogni mente, dividendo il debito totale per il numero di mesi che vorresti impiegare per ripagarlo.

Fin qui hai dovuto solo effettuare calcoli, per avere più chiara la situazione. La fase successiva è però altrettanto fondamentale. Crea un budget mensile, in cui comprendere tutte le tue spese, e assicurati di avere abbastanza rimanenze per poter pagare la "rata" del debito che hai calcolato.

Una volta fatto anche quest'ultimo passaggio, non resta che mettersi al lavoro, pagando mese dopo mese tutto quello che devi. Qualora dovessi accorgerti di non riuscire a stare al passo con questo piano, prova a tagliare ancora le spese, o incrementa i tuoi guadagni con un lavoro extra.

Come uscire dai debiti senza sentirsi sopraffatti

Gli esperti propongono anche altri suggerimenti per poter rendere l'estinzione del debito meno preoccupante. Innanzitutto, effettua pagamenti extra rispetto al tuo piano debitorio se puoi permetterti in un determinato mese di pagare di più. In questo modo riuscirai a estinguere il debito più rapidamente e potrai presto uscire da questo periodo di difficoltà. Solitamente è poi meglio estinguere prima i debiti con i tassi di interesse più alti, così da poter risparmiare più soldi sul lungo periodo.

Inoltre, se proprio non riesci a rientrare di tutte le spese, potresti prendere in considerazione un prestito di consolidamento delle tue finanze, ovvero un prestito da utilizzare esclusivamente per estinguere gli altri debiti. In genere ha un tasso di interesse inferiore, il che può aiutarti a mettere qualcosa da parte in un periodo di tempo medio-lungo.

Evita invece di utilizzare ancora le carte di credito, se non dopo aver finalmente estinto il tuo debito, per non creare confusione nel computo delle tue spese e delle tue entrate.

Se ti senti sopraffatto, comunque, una buona idea potrebbe essere quella di rivolgersi a un consulente finanziario, figura professionale che potrebbe non solo aiutarti nella gestione del tuo piano, ma anche motivarti e darti sostegno quando la montagna ti sembra impossibile da scalare.