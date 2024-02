Confindustria, colpo di scena: i saggi convocano Orsini. Ecco perchè

Confindustria, spuntano due lettere anonime che contesterebbero mancati pagamenti di alcune fatture quando Orsini era al comando di FederlegnoArredo

Ennesimo colpo di scena nella corsa alla poltrona di Confindustria: i tre saggi hanno convocato Emanuele Orsini per accertare eventuali irregolarità. Si tratterebbe di due lettere anonime che contesterebbero mancati pagamenti di alcune fatture quando Orsini era al comando di FederlegnoArredo. La contestazione è già stata ampiamente smentita da Orsini che ha sporto querela. Ma i tre saggi, a quanto risulta ad Affaritaliani, avrebbero espresso disappunto per le notizie circolate, pur riconoscendo che le vie legali adite dall’imprenditore siano una buona dimostrazione di trasparenza. Ma dai tre non sarebbe arrivata la richiesta di un passo indietro nei confronti di Orsini. Ora però la palla passa ai probiviri, che potrebbero insieme al consiglio di disciplina eliminare ogni macchia o, al contrario, chiedere un passo indietro. Il rischio è che questa corsa a Confindustria veda un aumento esponenziale della tensione, con colpi bassi iniziati ormai da un mese. Non una prospettiva edificante.