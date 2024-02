Confindustria, ecco il primo calendario delle audizioni dei candidati

Confindustria, ecco il calendario delle audizioni dei candidati

Partenza a razzo per i saggi: sorteggiati il 1° febbraio, ora hanno già un calendario fitto di appuntamenti. Un documento prezioso che Affaritaliani.it può produrre in esclusiva e che fotografa il prossimo mese e mezzo di Confindustria: il calendario delle audizioni che i candidati alla presidenza di viale dell'Astronomia dovranno sostenere. Prossimo passaggio, infatti, è quello di inviare le candidature di tutti coloro che hanno ottenuto le 19 firme complessive. In campo, d’ora in poi, saranno i candidati, e non più le firme, che dovranno quindi avviare una vera e propria campagna elettorale.

E i candidati dovranno conquistare le preferenze delle categoriali e delle territoriali ogni qual volta saranno chiamati per esporre il programma. Quando una categoriale chiede un programma, chiama tutti i possibili candidati. Che, attualmente, dovrebbero essere Antonio Gozzi, Alberto Marenghi, Emanuele Orsini ed Edoardo Garrone. Ogni candidato si presenterà con gli altri a esporre il suo programma e, una volta conclusa l'audizione, la territoriale o la categoriale dovranno decidere chi scegliere e comunicarlo ai saggi.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 15 febbraio a Milano, nella sede di Federchimica, per tastare il polso di una categoriale di grande importanza. Il giorno dopo si va a Bologna, per capire che cosa vorrà fare la territoriale dell’Emilia Romagna. La settimana successiva, il 23 febbraio, tappa a Torino per conoscere le idee dell’Unione Industriali Torino. Mercoledì 28 e giovedì 29 a Roma nella sede di Confindustria. Il 1° marzo si torna a Milano, in Via Pantano dove c’è Assolombarda. Sabato 9 marzo appuntamento a Padova, nella sede di Confindustria Veneto Est. Infine, l’11 marzo a Napoli, nella sede dell’Unione Industriali della città partenopea. Ovviamente questo calendario è suscettibile di ulteriori inserimenti. Insomma, un bel tour de force per i saggi appena insediati.