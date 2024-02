Confindustria, i nuovi voti: Parma e Firenze con Orsini, Romagna a Garrone

Confindustria, testa a testa tra Orsini e Garrone per la presidenza

Prosegue il testa a testa a distanza tra Emanuele Orsini ed Edoardo Garrone per la presidenza di Confindustria. Nelle scorse ore, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, sono arrivati i voti delle territoriali di Parma, Firenze, Toscana Nord Emilia e Romagna, oltre alla categoriale della ceramica, importantissimo comparto che nel 2022 ha fatturato oltre 8,7 miliardi, in aumento di quasi il 16% rispetto ai 7,5 miliardi del 2021.

Secondo le ultime indiscrezioni, Orsini si sarebbe aggiudicato i voti di tutte le territoriali salvo quella della Romagna – che ha scelto Garrone così come il Piemonte -, oltre alla categoriale della ceramica. La partita, in vista delle votazioni del 4 aprile, è tutt’altro che chiusa. Rimane ancora da capire il ruolo che avranno gli altri due sfidanti, Antonio Gozzi e Alberto Marenghi, con quest’ultimo che potrebbe decidere di ritirarsi e far confluire i propri voti verso l’attuale presidente di Federacciai.