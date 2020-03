Confindustria, la Piccola va su Bonomi. La conversione di D'Amato

Piccola Industria su Bonomi e Antonio Amato e Ambrogio Prezioso, ex "pasiniani", convergono sul presidente di Assolombarda nella corsa alla presidenza di Confindustria. Come anticipato da Affaritaliani.it, il Consiglio centrale della Piccola, svoltosi questa mattina, ha deciso di sostenere come candidato per il post-Boccia il numero uno degli imprenditori milanesi. A quanto risulta l'esito della votazione è stato di nove preferenze per Bonomi, due per la vicepresidente di Confindustria Licia Mattioli, uno per il capo degli imprenditori bresciani Giuseppe Pasini. Cinque non si sono espressi, imprenditori che poi potrebbero convergere su uno dei primi due candidati.





Sempre secondo quanto Affari poi può anticipare, Assindustria Napoli ha votato all'unanimità Carlo Bonomi, un esito che ha sorpreso un poco chi segue da vicino le dinamiche di Viale dell'Astronomia, perché mentre il presidente dell'associazione partenopea Vito Grassi era ascritto fra i "bonomiani doc", il past president Antonio D'Amato e il consigliere al lui vicino Ambrogio Prezioso, che siedono entrambi in Consiglio generale in viale dell'Astronomia, avevano all'inizio deciso di sostenere la candidatura Illy (l'ex numero uno di Confindustria è stato il grande sponsor della discesa in campo dell'imprenditore triestino del caffè) e poi Pasini nel caso la corsa di Illy, così com'è stato, non fosse decollata.



A Nordest dove Bonomi ha registrato anche l'appoggio del presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, Licia Mattioli, che secondo quanto hanno riferito alcune fonti a lei vicina ha raggiunto la soglia del 20% dei voti assembleari che le consente di essere ammessa al voto finale di designazione in Consiglio, starebbe per incassare l'endorsement di Unindustria Verona. Pasini oggi è stato a pranzo con gli industriali di UniLazio per illustrare il suo programma, copione che è toccato in serata all'imprenditrice orafa, in crescita nei consensi.

Ora l'ultimo appuntamento prima del respondo finale del "Saggi" (10 marzo) è lunedi 9 marzo: a Milano Andrea Tomat, Andrea Bolla e Maria Carmela Colaiacono terranno le ultime consultazioni.



@andreadeugeni