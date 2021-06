Confindustria lancia "Brave Italy!", progetto coordinato da Renzo Rosso

Confindustria lancia “Brave Italy!”, progetto che mira a “trasformare la way of life italiana, riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, in un modello di vita e di business, connotandola in chiave di modernità, sostenibilità e attenzione al sociale”.

L’iniziativa è legata alla delega sull’eccellenza, bellezza e gusto dei marchi italiani, che il presidente Carlo Bonomi ha affidato a Renzo Rosso, il quale seguirà in prima persona il progetto.

Il suo primo obiettivo consisterà nel mappare i best in class nei diversi settori, raccogliendo poi idee e contributi dalla voce degli imprenditori e delle associazioni.

“Brave Italy! perché in questo momento c’è bisogno di coraggio per affrontare il cambiamento e sapersi reinventare, traendo forza dalle nostre radici e dal saper fare italiano, per coniugare il nostro dna con le sfide della tecnologia e della sostenibilità”, ha commentato Renzo Rosso.