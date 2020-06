Confindustria,piano di Bonomi a settembre.Il libro? Saggio del team di Messori

Il vero piano organico di Confindustria per il Paese verrà presentato a settembre, in linea, oltretutto, con quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo cui "a settembre avremo il recovery plan italiano".

Secondo quanto risulta infatti ad Affari, domani alle 14, agli Stati Generali per l'economia, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi metterà sul tavolo solamente qualche proposta presa dal libro "Italia 2030. Proposte per lo sviluppo", un volume che Bonomi aveva fatto preparare negli ultimi mesi della sua presidenza di Assolombarda, quand’era ancora al timone della Territoriale degli imprenditori milanesi, prima di vincere la contesa per la successione a Vincenzo Boccia.





Il testo era stato commissionato a una decina di professori universitari coordinati dall’economista Marcello Messori, direttore della Luiss School of European Political Economy. Un libro che Bonomi avrebbe voluto presentare prima del termine della sua presidenza in Via Pantano, appuntamento poi congelato dall’arrivo dell'emergenza Covid che ha condizionato anche i lavori per la designazione del nuovo numero uno di Confindustria. Il testo, di cui Bonomi ha curato la prefazione firmandolo ormai come presidente di Viale dell’Astronomia, verrà pubblicato tra qualche giorno e il capo degli industriali italiani ne porterà una copia domano a Villa Pamphili per lasciarlo al premier Conte come contributo di idee.

L'economista della Luiss Marcello Messori

con il presidente di SocGen Lorenzo Bini Smaghi



All'interno del libro, più che una vera e propria proposta organica di Confindustria, vi sono una serie di saggi su vari temi che riguardano tutta l’economia italiana, un contributo da cui la più grande associazione datoriale italiana trarrà degli spunti di analisi per poi elaborare delle proposte operative. Si va dall’industria alla finanza pubblica e dal welfare al lavoro.

Al momento, si tratta di uno studio scientifico-accademico, un perimetro su cui lo stesso Bonomi si è basato per l’elaborazione del proprio programma di presidenza con cui si è candidato in Viale dell'Astronomia.

Di fatto, quindi, la Confindustria è settata per entrare nel merito delle proprie proposte, dell’execution, degli effetti sull’economia italiana e delle coperture a settembre, quando verrà presentato il proprio piano organico di lungo periodo per l'Italia.

@andreadeugeni