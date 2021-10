Consob, Paolo Savona torna ad attaccare l'Europa: "Siamo in una dittatura"

Consob, Savona torna ad attaccare l'Europa: "Siamo in una dittatura"

L'intervento di Paolo Savona a sostegno dell'indipendenza della Banca popolare di Sondrio diventa un caso alla Consob. Il numero uno dell'organismo di controllo delle borse, scrive una lettera di sostegno al presidente della banca, ma questa viene resa pubblica. Viviamo - si legge sulla Stampa in un'epoca «di dittatura», che si manifesta persino nelle vicissitudini della Popolare di Sondrio. La vede così il presidente di Consob, Paolo Savona, che non è nuovo a interventi in grado di scatenare polemiche: dalla possibilità di vendere il debito di Stato ai russi al piano B per uscire dall’euro. Chiamato dal Comitato per l'autonomia e l'indipendenza della Bps a dare un parere sulla situazione della banca guidata da Francesco Venosta e Mario Alberto Pedranzini, è intervenuto con un messaggio.

L'iniziativa del comitato, - prosegue la Stampa - che propone una serie di soluzioni per mantenere l’autonomia e l’indipendenza della Bps tra cui il voto maggiorato, come scrive Savona, «è perfettamente legittima, ma temo che sarà il sasso nello stagno perché è la manifestazione del fatto, contro cui ci battiamo da decenni, che l'essere umano e le sue istituzioni intermedie (Tocqueville) sono sempre più preda degli organi collettivi della democrazia con conseguenze sui sistemi di libertà. Non è la prima volta che Savona evoca la dittatura in un intervento. Lo aveva già fatto nel febbraio del 2019, subito dopo essere stato designato alla presidenza di Consob, tra le polemiche di una parte del Pd che puntava il dito contro il suo ruolo in Euklid ltd, società con base a Londra cui fanno capo alcuni fondi di investimento lussemburghesi.