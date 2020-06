Consob, Savona boccia i Bitcoin: "Convivenza crea solo disastri"

"L'esistenza di alcuni cryptoasset, individuati nei Bitcoin o Coin o Stable coin o Token, ha fatto perdere il senso di ciò che si dovrebbe fare: unificare e modernizzare il sistema dei pagamenti, riconducendolo nell'alveo legale di garantire la stabilità del potere d'acquisto e di essere l'unico mezzo legale liberatorio dei debiti". Così Paolo Savona, presidente della Consob, boccia senza appello i Bitcoin nel discorso annuale dell'authority alla comunità finanziaria.



"Nonostante ciò - ha aggiunto l'ex ministro - si mostrano ancora esitazioni nello stabilire che non possano convivere criptomonete private e pubbliche perche causerebbero confusione, se non proprio disastri. Problemi non minori di mancata regolazione si delineano per le criptoattivita finanziarie che, dopo l'esperienza non proprio brillante delle ICO (Initial Coin Offering), paiono indirizzarsi verso la loro tokenizzazione, un ibrido monetario-finanziario a cui manca una regolamentazione pubblica".

"Nell'ambito di questo regime alternativo - ha proseguito Savona - la protezione del risparmio sarebbe decisamente più difficile, se non impossibile, perchè la competizione tra monete pubbliche, che ricercano la stabilità, e monete private, che ricercano profitti, altererebbe il funzionamento dell'attuale architettura istituzionale, che già vive la stretta dipendenza descritta tra gestioni monetarie, finanziarie e fiscali. Va perciò stabilito con urgenza quale sia la moneta che attribuisce valore legale ai diritti di credito, proprietà di cui non godono le altre monete previste da accordi negoziali".

"Se si disponesse la nascita di una criptomoneta pubblica, il sistema dei pagamenti si muoverebbe in modo indipendente dalla gestione del risparmio, che affluirebbe interamente sul mercato libero, cessando la simbiosi tra moneta e prodotti finanziari, affidandone la gestione in modo indipendente ai metodi messi a punto dai registri contabili decentrati e dalla Scienza dei dati", ha aggiunto ancora il numero uno della Consob.

"Stati sovrani e organizzazioni private hanno annunciato la creazione di nuove monete criptate gestite su basi contabili decentrate". E da questo punto di vista banche e intermediari del risparmio 'mostrano esitazioni e perfino resistenze nel collocare la loro attivita' ordinaria nella sfera delle tecnologie informatiche, sollevando istanze etiche comprensibili, ma che, non di rado, celano la difesa delle rendite permesse dall'architettura normativa vigente".



Ma il nodo per Savona è soprattutto geopolitico: "La maggior parte dei Governi sembrerebbe non voler procedere verso la creazione di una propria criptomoneta, ne' intendono farlo congiuntamente, ma alcuni come la Cina e la Russia, forti di loro autonomi protocolli, intendono però realizzarla nell'intento sia di avvantaggiarsene a scopi di riequilibrio geopolitico economico, sia di proteggersi dagli effetti sgraditi, quali la perdita di controllo delle informazioni nazionali, e da quelli graditi, come l'impossessamento di quelle dei paesi concorrenti". Percio', almeno su questo fronte, "le relazioni internazionali, invece di convergere verso una soluzione comune, tendono a complicarsi ulteriormente".

In ogni caso la Commissione, assicura il suo presidente, e' 'avanti nell'esame di questa problematica', anche alla luce delle 'giuste esitazioni' espresse da diverse autorita' 'nei confronti della nascita di pseudo-criptomonete private come la Libra di Facebook o le Grams di Telegram, che hanno molte caratteristiche duplici, di moneta e prodotti finanziari'. Idem le autorita' americane che 'si sono gia' pronunciate contro l'iniziativa di Telegram'.

GLI ALTRI TEMI TOCCATI NELLA RELAZIONE ANNUALE DELLA CONSOB

"Bond di guerra per ripartire e garanzia Stato su capitale rischio". Bond pubblici irredimibili, strumento tipico dell fasi belliche, e garanzia statale sul capitale di rischio investito in particolare a favore delle pmi. Savona nel suo discorso annuale al mercato sollecita la politica economica a cambiare approccio per favorire la ripartenza: "Se gli interventi decisi per fronteggiare la crisi produttiva si concentreranno in prevalenza sulla concessione di garanzie e di incentivi all'indebitamento delle imprese, si avra' un peggioramento della loro leva finanziaria, che rendera' ancora piu' difficile e piu' lenta la ripresa dell'attivita' produttiva".

Meglio quindi puntare su altro e i bond irredimibili, con un tasso d'interesse esonerato fiscalmente, potrebbero essere il modo di chiedere ai cittadini risparmiatori "di partecipare nel loro interesse a impedire che costi e vincoli possano essere imposti al Paese se non si raggiungessero i rapporti di debito pubblico/Pil nella misura concordata a livello europeo".

Secondo Savona si tratta di due azioni da condurre nell'immediato in quanto "la solidita' e resilienza del risparmio italiano e' condizione necessaria, ma non sufficiente, affinche' affluiscano risorse verso il capitale produttivo, che resta la migliore condizione per un'efficace tutela". Per questo la politica economica deve prendere "in considerazione tra i suoi obiettivi la leva finanziaria, nella sua duplice configurazione, per le imprese, del rapporto tra capitale di rischio e indebitamento e, per il settore pubblico, delle forme di indebitamento per coprire lo squilibrio tra entrate e spese correnti". Le pmi, soprattutto esportatrici, potrebbero essere oggetto di un esperimento di stimolo del capitale di rischio con funzioni alternative all'indebitamento afferma Savona secondo il quale questa iniziativa "sarebbe meglio finalizzata se si accompagnasse a un progetto di sostegno della loro attivita' di ricerca e sviluppo, per incorporare le innovazioni tecnologiche nei processi e nei prodotti".

Se gli interventi decisi per fronteggiare la crisi produttiva si concentreranno in prevalenza sulla concessione di garanzie e di incentivi all'indebitamento delle imprese, si avra' un peggioramento della loro leva finanziaria, che rendera' ancora piu' difficile e piu' lenta la ripresa dell'attivita' produttiva". La proposta di Savona, invece, e' quella di "di far beneficiare il capitale di rischio della garanzia statale, entro limiti e condizioni predeterminati, ma attuata in tempi brevi e in forme chiare e semplici". In questo modo si eviterebbe un ritorno non meditato dello Stato nelle imprese e consentirebbe ai piccoli risparmiatori di godere di garanzie capaci di azzerare il rischio delle proprie scelte per un periodo predeterminato".

Savona aggiunge che con la garanzia statale sull'investimento in capitale di rischio a favore delle pmi "lo Stato spenderebbe certamente meno di quanto non faccia erogando sussidi a fondo perduto, compresi quelli destinati a imprese che non hanno possibilita' di sopravvivenza; responsabilizzerebbe inoltre gli imprenditori a ben usare il risparmio ottenuto, limitando l'azzardo morale. Questa soluzione consentirebbe anche di ancorare nuovamente la finanza all'attivita' reale, in linea con l'obiettivo da perseguire con la nuova architettura istituzionale".

Riguardo ai bond pubblici irredimibili, Savona afferma che "le manifestazioni di solidarieta' sociale che si sono susseguite nei due mesi di lockdown sollecitano una verifica pratica delle espressioni di valori sociali encomiabili, chiedendo ai cittadini risparmiatori di partecipare nel loro interesse". in quanto se non sottoscrivessero tali titoli "concorrerebbero a determinare decisioni che, ignorando gli effetti di lungo periodo di un maggiore indebitamento pubblico, creerebbero le condizioni per una maggiore imposizione fiscale. Emettere titoli irredimibili sarebbe quindi una scelta dai contenuti democratici piu' significativi perche', se sottoscritti, limiterebbero i rischi per il futuro del Paese e, di conseguenza, gli oneri sulle generazioni future, quelle gia' in formazione e quelle che verranno".

Il numero uno della Consob parlando delle pmi italiane aggiunge che "non e' avventato affermare che la capacita' competitiva dell'area esportatrice restera' solida anche dopo lo shock pandemico". Le decisioni interne, europee e internazionali, si sono giustamente prefisse di evitare gravi conseguenze monetarie e finanziarie, oltre che lenire i costi sociali, ma l'uscita dalla crisi dipendera' dalla possibilita' che l'abbondanza di moneta a basso costo si trasmetta all'attivita' reale attraverso forme finanziarie adatte".

L'economista aggiunge dettagli alla sua proposta di dare una garanzia statale al capitale di rischio. "Un esperimento potrebbe essere immediatamente avviato partendo dalle 22.058 medie imprese, dando iniziale preferenza alle 10.838 gia' esportatrici e a quelle che intendono diventarlo presentando piani credibili. Lo Stato potrebbe agevolare la formazione di loro capitale proprio da parte di investitori, anche non istituzionali, per favorire l'azionariato popolare come richiesto dalla Costituzione, garantendo un ammontare medio unitario di 1 milione di euro; una volta raggiunto l'obiettivo, l'onere oscillerebbe da un minimo di 11 miliardi di euro a un massimo di 22, che si immetterebbero immediatamente nel circuito produttivo, con effetti positivi sulla leva finanziaria".

"Serve una nuova architettura istituzionale su funzionamento mercati. C'e' sproporzione di risorse tra le diverse Autorità". "La situazione e' tale da richiedere di definire in tempi stretti una nuova architettura istituzionale per il buon funzionamento dei mercati monetari e finanziari e l'esercizio dei controlli pubblici indispensabili nel nuovo contesto operativo globale". Il numero uno della Consob torna piu' volte su questo concetto della nuova 'architettura istituzionale' parlando della situazione italiana post-Covid e della tutela del risparmio. Nell'assolvere questo compito, ricorda, la Consob e' affiancata da Ivass, Covip e dalla Banca d'Italia e 'il buon funzionamento dei mercati monetari e finanziari e la loro stabilita' sistemica sono due facce di una stessa medaglia che creano aree di azione complementare, in particolare nell'ambito delle banche'.

Il nodo, pero', agli occhi di Savona e' quello che 'nell'esercizio delle loro funzioni, tra le autorita' esiste una rilevante sproporzione di risorse finanziarie e di personale a causa della diversa origine e limitatezza delle entrate rispetto ai compiti assegnati' e 'questa diversita' si potrebbe accentuare a seguito della crisi, ponendo vincoli alle loro necessita' inderogabili di spesa, comprese quelle per accogliere le innovazioni tecnologiche'.

Allargando lo sguardo all'Europa, per tenere sotto controllo l'inflazione, prosegue Savona, 'le autorita' monetarie, nelle loro diverse articolazioni organizzative, dispongono di strumenti potentissimi affinati nel tempo' che al contrario 'le autorita' preposte ai mercati finanziari hanno in assai minore incisivita''. Questa che lui definisce una 'discrasia strumentale' si e' formata 'quando la moneta era in posizione dominante rispetto alla finanza, per cui la stabilita' monetaria poteva essere ritenuta come precondizione della stabilita' finanziaria. Il susseguirsi delle recenti crisi globali insegna che tale relazione si e' rovesciata, ma l'assetto istituzionale e' rimasto sostanzialmente invariato'.

Di conseguenza, le autorita' monetarie 'hanno mantenuto e perfezionato gli strumenti attivabili per fronteggiare le crisi sistemiche in generale, ma anche quelle delle singole unita' in difficolta', ma trattando in modo differente le passivita' monetarie da quelle finanziarie'. Ne consegue che il sistema finanziario e quello reale 'tendono a dipendere dagli orientamenti e dalle attuazioni pratiche della politica monetaria, condizionando la politica fiscale'. L'ideale, conclude, sarebbe di 'consentire all'insieme delle politiche monetarie e fiscali di cum-petere, concorrere allo stesso fine, ossia integrare o correggere le forze del mercato reale assicurando prezzi stabili per garantire, in condizioni di liberta', la crescita del reddito, dell'occupazione e del benessere sociale'.