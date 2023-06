Usura, un cancro che non si ferma: nel 2022 erogati quasi 16 milioni

Consulta antiusura, in 27 anni di attività 155.175 ascolti 23.629 posizioni istruite

Quasi 16 milioni di euro erogati con garanzia dei fondi dello Stato, 5.480 ascolti e 586 posizioni istruite. Sono alcuni dei dati che emergono dal bilancio 2022, approvato questa mattina dall'assemblea ordinaria annuale della Consulta Nazionale antiusura San Giovanni Paolo II. In 27 anni di attività le Fondazioni associate, che ad oggi sono 34, hanno effettuato 155.175 ascolti, istruito n. 23.629 posizioni ed erogato oltre 495 milioni di euro.

L'anno scorso, sul fronte dell'operatività tipica delle Fondazioni, si è però registrato "un significativo calo" del volume dei finanziamenti concessi con garanzia dei Fondi Statali. Nonostante il numero di persone che hanno richiesto assistenza presso i centri di ascolto sia rimasto stabile, si è verificata "una riduzione di quasi il 40% in termini di numero totale di interventi e di circa il 29% in termini di importo totale erogato". Un fenomeno che ha colpito in particolare le Fondazioni di Sud e Isole.

Le ragioni, spiega la Consulta, sembrano riconducibili a fattori strutturali, politici ed economici che hanno creato "difficoltà" nelle relazioni delle fondazioni con le banche. In particolare, "abbiamo riscontrato un irrigidimento del sistema bancario che ha rallentato l'operatività, riducendo la nostra capacità di intervenire nelle erogazioni di mutui e finanziamenti".