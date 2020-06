Conte: "Presto il nostro Recovery plan. Faremo Stati Generali dell'Economia"

"Nei prossimi giorni completerò un lavoro che abbiamo già iniziato con il comitato guidato da Colao. Avremo gli Stati Generali dell'economia a Palazzo Chigi con tutte le forze economiche e sociali del Paese, raccoglieremo le idee che ci sembrano più utili per poter pubblicizzare e condividere con tutti questo nostro Recovery Plan". Lo ha detto il premier Giuseppe CONTE intervenendo all'Ey digital talk 'L'Italia riparte' sul Corriere.it.

"Avremo presto gli Stati Generali dell'Economia, ci confronteremo con le migliori forze del Paese per raccogliere le idee piu' efficaci e condividere un piano di recovery. Abbiamo il dovere di farlo per l'Italia, per noi stessi, per i nostri figli". Lo ha detto il presidente del Cosniglio, Giuseppe Conte, partecipando al webinar Ey Digital Talk "L'Italia riparte".

"Il governo e' gia' al lavoro per un ambizioso Recovery plan per l'Italia. Ho annunciato un confronto con tutte le forze produttive e le energie migliori del nostro Paese: dobbiamo modernizzarlo ed e' l'occasione giusta per farlo. Vogliamo introdurre incentivi alla digitalizzazione per i pagamenti elettronici, dobbiamo assolutamente consentire l'emersione del sommerso e rafforzare l'interconnessione delle banche con i dati pubblici". Lo dice il premier Giuseppe Conte al webinar Ey Digital Talk "Italia riparte".