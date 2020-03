Coronavirus, da Snam 500 ventilatori e 600mila mascherine.

"Grazie ai contatti in alcuni Paesi in cui siamo presenti (Cina) o abbiamo in corso dialoghi sulla transizione energetica (India), abbiamo trovato e appena firmato contratti per l'acquisto di 500 ventilatori polmonari. I ventilatori saranno disponibili a partire dalla settimana prossima e li doneremo ai territori piu' colpiti dall'emergenza sanitaria". Queste le parole di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, sull'iniziativa che lo vede impegnato insieme alla Fondazione, come riporta Ansa.

"Abbiamo anche provveduto a firmare contratti per acquistare 600mila mascherine N95 che arriveranno all'inizio della prossima settimana. L'acquisto dei ventilatori e delle mascherine, in stretto collegamento con il Ministero degli Esteri, il Commissario straordinario e la Protezione Civile, rientra nello stanziamento da 20 milioni di euro che Snam, anche attraverso Fondazione Snam, ha annunciato nei giorni scorsi in favore del sistema sanitario e del terzo settore. Stiamo lavorando su piu' fronti e mi auguro di avere presto altre novita. Siamo vicini agli operatori sanitari, al mondo del non profit, alle istituzioni e a tutte le comunità italiane impegnate a fronteggiare l'emergenza. Il nostro impegno per la sicurezza energetica dell'Italia ora piu' che mai va di pari passo con il nostro impegno sociale", ha concluso.