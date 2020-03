Coronavirus, ELITE al fianco delle imprese italiane.

Al via #ELITEtogether, il nuovo progetto di ELITE aperto ai suoi partner, stakeholder e imprese. Con quest'iniziativa, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group, nata in Italia nel 2012 con la collaborazione di Confindustria, intende supportare non solo la community di oltre 900 aziende italiane entrate a far parte dell’ecosistema di ELITE, ma tutte le imprese del nostro Paese in questo momento complesso.

#ELITEtogether si basa su una serie di Digital Talks, pratiche video pillole accessibili dal portale ELITE che, mettendo a fattor comune le competenze dei partner del network ELITE, si focalizzano sugli strumenti utili immediatamente a disposizione delle imprese, gli incentivi, le risorse disponibili e le best practice per una attenta gestione delle attività per fronteggiare il complesso momento che l’intero Paese sta affrontando.

Si tratta di uno strumento pratico e pronto all’uso che le aziende possono fruire in qualsiasi momento per avere spunti, idee e supporto.

ELITE, i Digital Talks

I primi Digital Talks sono stati realizzati con il coinvolgimento dei partner Deloitte, Intesa Sanpaolo, Warrant Hub - Tinexta Group e Innext e toccheranno le seguenti tematiche:

1. “Le 10 azioni che le imprese devono intraprendere per gestire questa epidemia” in partnership con Deloitte: una panoramica di suggerimenti e informazioni utili acquisite dal network internazionale di Deloitte con l’obiettivo di suggerire le azioni da intraprendere per affrontare con successo l’attuale situazione di emergenza.

2. “Gli strumenti a supporto delle imprese per prevenire la crisi” in partnership con Intesa Sanpaolo: una rassegna delle principali iniziative messe in campo in questi giorni dal Gruppo Intesa Sanpaolo per supportare la gestione del circolante da parte delle aziende e favorire modalità smart di accesso al credito e gestione delle risorse umane.

3. “La finanza agevolata e a fondo perduto per far fronte al contesto e supportare la continuità e la crescita dell’impresa” in partnership con Warrant Hub - Tinexta Group: una panoramica completa sugli strumenti di finanza agevolata da attivare anche alla luce della recente adozione del Piano Transizione 4.0 e del Decreto Cura Italia.

4. “Come far leva sulle tecnologie digitali e sullo smartworking per affrontare il nuovo contesto di emergenza” in partnership con Innext: un’analisi attenta dei fattori per mettere in atto iniziative di smartworking di successo in azienda, come modello di innovazione permanente.

Queste quattro pillole digitali rappresentano un primo set di strumenti che verranno ulteriormente arricchiti da successivi video grazie alle competenze della community dei partner e degli stakeholder di ELITE. I video verranno resi disponibili sul sito pubblico di ELITE e non solo sulla piattaforma riservata per dare un segnale di vicinanza e di supporto concreto a tutte le aziende del Paese che stanno affrontando questo momento di grande complessità.

Per le società ELITE è inoltre attivo un canale diretto di confronto e supporto con i Relationship Manager ELITE per condividere qualsiasi richiesta, spunto e necessità di questo periodo. In parallelo con l’avvio di questa iniziativa, le aziende e i partner ELITE hanno la possibilità di mettere a disposizione delle società parte del network, i prodotti e i servizi utili in questo particolare momento in una logica di reciproco supporto, attraverso la funzionalità ELITE Business Matching disponibile sulla piattaforma ELITE.

ELITE Business Matching offre infatti tutte le aziende della community la possibilità di accedere ai servizi e prodotti messi a disposizione da ciascuna impresa e partner parte del network.

“Eccellenza, partnership, innovazione, sostenibilità e crescita sono da sempre i valori chiave di ELITE", ha commentato Marta Testi, Head of ELITE Italy. "La nostra missione è quella di essere al fianco delle eccellenze imprenditoriali italiane e di accompagnarle in un percorso di crescita sostenibile attraverso condivisione di competenze, risorse, tecnologia e strumenti di finanza alternativa necessari per il loro sviluppo e la loro crescita. #ELITEtogether vuole essere uno strumento a sostegno in primis delle 900 aziende ELITE parte della community, e in generale di tutte le imprese del nostro Paese, che in questo momento stanno fronteggiando una situazione molto delicata e complessa. Soprattutto in questo momento, e anche alla luce delle misure straordinarie messe in campo nelle ultime ore, vogliamo offrire loro un supporto che si basa sulla condivisione di nuove soluzioni e strategie per crescere e innovare in uno scenario difficile come quello attuale. Il futuro del nostro Paese è fortemente legato e dipendente dalla capacità di supportare e valorizzare quello delle sue imprese più virtuose: ELITE vuole fare la sua parte nel raggiungere questo obiettivo comune.”