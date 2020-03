Coronavirus, Merkel chiede aiuto ai colosso auto per mascherine e respiratori

Berlino chiama e i colossi dell’auto tedesca rispondono. Secondo quanto riporta il sito Quattroruote.it, Il governo tedesco ha invitato le case automobilistiche nazionali a valutare la produzione di diverse tipologie di dispositivi medici per contribuire alla lotta contro la diffusione dell'epidemia del coronavirus. Dispositivi medici all'interno dei quali rientrano non solo ventilatori polmonari, necessari per le terapie intensive negli ospedali, ma anche mascherine e altre attrezzature mediche.



Una richiesta avanzata per risolvere le gravi criticità emerse nell'approvvigionamento dei dispositivi sanitari e che Daimler e Volkswagen hanno accolto immediatamente avviando le valutazioni del caso. Intanto, rivela sempre Quattroruote, il gruppo che controlla il marchio Mercedes, insieme al colosso di Wolfsburg, ha deciso di donare più di 300 mila mascherine protettive prelevandole dalle dotazioni già presenti nelle varie fabbriche per esigenze produttive.



Infine, la Volkswagen ha già avviato colloqui con le autorità e ha creato una task force di ingegneri e tecnici di tutti i marchi per valutare idee e progetti, scegliere i materiali necessari e gestire le forniture. Sono state anche avviate le sperimentazioni per sfruttare la tecnologia per la stampa in 3D e le oltre 125 stampanti già utilizzate per realizzare componenti per i prototipi.