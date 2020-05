Coronavirus, Mondadori: nel 1° trimestre -18,9% di ricavi, rosso per 19,1 mln

Mondadori, dopo i primi due mesi dell'anno in linea con le attese, ha chiuso il primo trimestre con ricavi per 135,3 milioni (-18,9% rispetto ai 166,8 milioni del 2019) e ha visto peggiorare i margini, con l'Ebitda che è stato negativo per 3,1 milioni. Il trimestre si chiude in rosso per 19,1 milioni. Al fine di contenere gli impatti della pandemia da Coronavirus sulle aree di business, Mondadori ha avviato un’azione di contenimento e riduzione dei costi operativi anche attraverso la rinegoziazione di contratti e la revisione di tariffe, promosso la fruizione delle ferie pregresse e le procedure in materia di ammortizzatori sociali e deliberato la riduzione della retribuzione variabile del management del Gruppo per il 2020.