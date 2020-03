Coronavirus,Patuanelli: aperture graduali.Primi nell’epidemia? Primi a uscirne

Coronavirus, Stefano Patuanelli: "Riaperture graduali per filiere"

“Gli interventi messi in campo dal Governo sulle chiusure hanno evitato che ci fosse una diffusione del contagio da Covid 19 anche nel Sud "con numeri drammatici che oggi non abbiamo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 sottolineando che i dati del contagio indicano un rallentamento dopodiché' bisognerà prepararsi per riaprire. "Credo sia difficile una riapertura per territori - ha detto - è più facile pensare per filiere", sempre naturalmente garantendo la sicurezza dei lavoratori. "Siamo entrati nell'epidemia - ha detto rispondendo a una domanda sull'allarme Federacciai sulla perdita di mercato - con due/tre settimane di vantaggio sugli altri Paesi. Quel vantaggio lo vedremo anche nell'uscita. E' probabile che l'Italia possa riattivare la filiera prima degli altri Paesi".

Coronavirus, Stefano Patuanelli: “Entro Pasqua primi assegni Cig Non potevamo aspettare mesi, bene convenzione”

“Grazie alla convenzione appena firmata sull'anticipo della cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori i primi assegni di cassa potranno arrivare entro Pasqua. Ciò che conta è il tempo - ha detto - non potevamo attendere mesi per pagare la cassa. C’è stato un ottimo lavoro della ministra Catalfo con l'Abi e le parti sociali".

Coronavirus, Stefano Patuanelli: “Mes non è la soluzione”

“Il Mes così come è adesso non può essere la soluzione. Non esiste il Mes senza condizionalità, il Mes ha le condizionalità - ha spiegato - Allora diciamo che il Mes è finito e usiamo i soldi per fare altro. Il Mes ha un contratto con delle condizionalità, punto".

