Coronavirus, Share Now: "Veicoli regolarmente disinfettati"

Coronavirus, le misure messe in campo da Share Now.

Anche i servizi di car sharing si attivano a fronte dell'emergenza Coronavirus. Share Now, che nelle ultime settimane ha registrato una riduzione dei noleggi dovuta all’emergenza Coronavirus e alle misure messe in atto dal Governo per gestirne il contenimento, si è attivata per prendere precauzioni ed adottare misure igieniche ancora più consistenti, in modo da continuare a fornire un servizio affidabile e di qualità ai cittadini che avessero bisogno di spostarsi (esclusivamente per motivate e lecite ragioni).

L'azienda fa sapere in una nota stampa che tutti i veicoli, non solo in Italia ma anche negli altri mercati europei, vengono "regolarmente disinfettati" da un fornitore appositamente incaricato. La disinfezione con specifici prodotti avviene in aggiunta alla pulizia regolare che viene fatta alle vetture. Tutto il personale di servizio è a conoscenza della situazione e presta particolare attenzione alla completa disinfezione dell’abitacolo, in particolare del volante, del cruscotto e della leva del cambio.

Car Sharing ha annunciato inoltre l'avvio (a partire da Milano) della nuova fase del progetto pilota dedicato al car sharing a lungo termine: da adesso è infatti possibile prenotare un'auto in anticipo e farsela consegnare sotto casa. Chi quindi scegliesse di noleggiare un’auto della flotta meneghina di Share Now per un noleggio più duraturo (da 1 a 14 giorni) potrà prenotarla da 3 a 45 giorni prima, attraverso il modulo di prenotazione disponibile via app o sul sito. L'auto sarà consegnata a non più di 10 minuti a piedi dal punto di ritiro richiesto. Il pre-noleggio dell’auto per i viaggi a lungo termine verrà estesa nei prossimi mesi anche ad altre città.

Nel mese di marzo, Share Now ha lanciato anche la nuova campagna marketing internazionale, la prima sotto il nuovo brand nato dall’unione dei precedenti servizi car2go e DriveNow. La campagna cross-media è composta da affissioni out-of-home nei nove mercati chiave dell'azienda e da banner digitali dedicati alla pubblicità online e ai social network. Tra questi anche un video denominato “The car sharing experiment” in cui si mostrano i vantaggi che il car sharing porta nella vita di tutti i giorni.