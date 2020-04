Coronavirus, Tim: con Vodafone completa la vendita dell' 8,6% di azioni Inwit

​Tim ha completato con successo la cessione di 41,7 milioni di azioni Inwit, pari a circa il 4,3% del capitale sociale della stessa, al prezzo di 9,60 euro per azione, per proventi lordi pari a circa 400 milioni, che saranno utilizzati per ridurre la leva finanziaria. Vodafone ha venduto lo stesso numero di azioni nell’ambito del collocamento. Al termine di questa operazione, la partecipazione di Vodafone e Tim diminuirà dal 37,5% ciascuno al 33,2%. Vodafone e Tim intendono mantenere il controllo congiunto e detenere una partecipazione paritaria del capitale sociale di Inwit. Ad esito dell’operazione il flottante di Inwit aumenterà di più di un terzo, a sostegno di una maggiore liquidità del titolo.