Coronavirus, Uqido offre gratuitamente il proprio software elimina code

Uqido, azienda padovana di soluzioni software, offre gratuitamente il proprio sistema elimina code brevettato

Il software elimina code è il prodotto con cui l’azienda Uqido è nata; ad oggi il software è stato usato da 650.000 persone, in particolare all’interno delle aziende ospedaliere, dove è meglio conosciuto da diversi anni come Lucky.

È un sistema indicato per uffici ed enti - sia pubblici che privati - che ogni giorno erogano servizi e gestiscono un numero elevato di persone. Il software aiuta ad organizzare in modo intelligente i turni dell'utenza, eliminando il problema delle code e delle affollate sale d'attesa.

In questa situazione potrebbe rivelarsi un sistema molto utile per gestire accessi in luoghi che per forza devono essere contingentati. Dai supermercati agli uffici pubblici. Invece di attendere in coda, si può prenotare il proprio turno comodamente via web o via telefono.

Pier Mattia Avesani, fondatore di Uqido, ha dichiarato: “Vogliamo fare la nostra parte ed aiutare il tessuto sociale ed economico che ci ha accolto e che ci ha dato modo di affermarci. È così che abbiamo deciso di offrire gratuitamente il nostro sistema per evitare code, e quindi contagi, fuori da supermercati e uffici pubblici. Da sempre siamo convinti che la tecnologia possa aiutare le persone, questo è il momento ideale per dimostrarlo”.

Il vicesindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, ha detto: “Padova è strategica quando parliamo di innovazione e campionessa quando parliamo di solidarietà. Che un’azienda padovana decida di contribuire in questo modo al difficile momento, offrendo gratuitamente in tutta Italia il proprio software, è un gesto solidale importante. La tecnologia può aiutarci a superare i momenti difficili perché oltre a ridurre le distanze può aiutarci a organizzare meglio le nostre vite. Ne sono sempre stato convinto e lo sono ancora di più in questo momento nel quale, tra una call di lavoro via web e una videochiamata agli amici, siamo obbligati a fare una profonda riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie nelle nostre vite.

Ringrazio Uqido per il gesto, confidando nel fatto che il loro lavoro possa facilitare molti nella gestione di questo periodo complicato. Confido le catene della grande distribuzione su tutto il territorio nazionale, oggi impegnate ad assicurare l’approvvigionamento a tutte le nostre famiglie in condizioni oggettivamente complesse, entrino in contatto con Uqido per individuare con loro una modalità migliore di gestione del loro lavoro."