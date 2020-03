Coronavirus, vendite della Gdo con il vento in poppa

Le vendite della distribuzione moderna salgono anche nella settimana dal 24 febbraio al 1 marzo: +12,21%.

Dai questi dati si evidenzia anche come la paura, che in prima battuta aveva toccato il Nord Italia, è passato successivamente al Centro e Sud: +15,78% nel Meridione e +12,83% in Centro. Anche al Nord-est si cresce +12,81%, mentre nel Nord-ovest è +9,94%).

Il bilancio dall’inizio dell’anno mostra segnala una crescita del 3,79%.

Nella settimana precedente poi secondo i dati Nielsen le vendite di Iper e Super avevano chiuso il mese di febbraio (27 gennaio-23 febbraio) a +3,5% rispetto a febbraio 2019. La crescita era guidata dai prodotti a lunga conservazione e freschi (l'ortofrutta a + 4,2%).