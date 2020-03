Coronavirus, VW ferma produzione per 14 giorni. "Per noi un 2020 difficile"

Da Volkswagen l'annuncio: chiusura "imminente" della maggior parte delle sue fabbriche in Europa per 2-3 settimane per il Coronavirus. Lo ha annunciato il ceo Herbert Diess ad alcuni media tedeschi senza precisare un calendario dei fermi. ​"Il netto calo delle vendite e dell'incertezza nelle forniture, ci saranno imminenti interruzioni della produzione nella maggior parte dei siti dei nostri marchi", ha dichiarato Diess presentando i risultati annuali. "La crisi in Europa è ancora davanti a noi - ha aggiunto - mentre la situazione si sta stabilizzando in Cina con la ripresa della produzione, salvo poche eccezioni". I siti in Spagna, Portogallo, Slovacchia e Italia sono interessati "a partire da questa settimana dalla sospensione della produzione e la maggior parte delle altre fabbriche tedesche ed europee sta preparando uno stop da due a tre settimane", ha spiegato il ceo. ​"È stato deciso che la stragrande maggioranza delle fabbriche Volkswagen cesserà la produzione venerdì", ha riferito un portavoce del gruppo.

Anche Renault e Psa annunciano lo stop alla produzione

La Volkswagen ha avvertito che il 2020 sarà un anno "molto difficile" di fronte alla pandemia di coronavirus. In particolare, il gruppo ha visto le sue vendite in Cina calare del 74 per cento a febbraio rispetto allo stesso mese del 2019. ​"L'entità e la durata dell'impatto della diffusione del virus sul gruppo sono incerte", ha dichiarato il direttore finanziario Frank Witter. "Una stima affidabile è attualmente quasi impossibile da fare". I francesi Renault e Psa hanno già annunciato uno stop alla produzione. Renault chiude le sue fabbriche francesi fino a nuovo avviso e i siti in Spagna "lunedì e martedì", con una ripresa incerta per i giorni a venire. Psa (marchi Peugeot, Citroën, Opel) interrompe le attività in Europa, mentre Fca ha già annunciato la chiusura della "maggior parte dei suoi impianti di produzione europei "fino al 27 marzo". In Europa Volkswagen ha sei fabbriche in Germania e sedi in Polonia, Spagna, Slovacchia, Portogallo e Russia.