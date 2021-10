Cortina, Quinta Capital acquista i due hotel Savoia per 70 mln

Cortina d'Ampezzo, Quinta Capital Sgr compra per 70 milioni di euro il Grand Hotel Savoia e il Savoia Palace da Fincos Costruzioni di Bain Capital

Le Olimpiadi invernali del 2026 spingono gli investimenti su Cortina d'Ampezzo. Quinta Capital Sgr ha acquistato per 70 milioni da Fincos Costruzioni, società di Bain Capital Credit, il Grand Hotel Savoia e Savoia Palace per 70 milioni di euro. L'acquisizione, secondo quanto afferma il Sole 24 Ore, è stata finalizzata con il sostegno del fondo Grand Investments, che ha un progetto di investimenti di 200 milioni di euro con un rendimento atteso di circa il 5%. "Stiamo guardando anche ad altre operazioni - afferma l’AD Luca Turco al Sole 24 Ore - sia nelle località turistiche sia nel centro di alcune grandi città, con taglio leisure e non business. Tra le città prescelte ci sono le classiche mete turistiche, come Roma, Firenze e Milano".

Il Grand Hotel Savoia ha riaperto dopo una ristrutturazione costata 10 milioni di euro e insieme al Savoia Palace fa parte di unico resort recentemente entrato nel Gruppo Radisson e gestito da Zeus International. I nuovi proprietari per i due alberghi hanno in mente un progetto di riposizionamento e rebranding.